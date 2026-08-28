Yunan makamları tarafından “Endik” isimli çeteye üyeliği ve Vangelis Zabunis cinayetiyle bağlantısı nedeniyle aranan ve geçen hafta KKTC’de yakalanan 43 yaşındaki Aleksey Sokpa isimli Rus tetikçiyle ile ilgili haberler Rum basınında da yer aldı.

Söz konusu şahsın geçen hafta KKTC polisinin Esentepe’de düzenlediği bir operasyonda yakalandığını ve göz altında olduğunu yazan Fileleftheros, söz konusu meseleyle ilgili olarak ilk andan itibaren Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında istişare yapıldığını belirtti.

Gazetenin elindeki “çapraz bilgilerin” Rum ve Yunan polisi arasında gerçekleşen istişare temelinde, çabaların KKTC ile Rum kesimi arasındaki İki Toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesine odaklandığını belirttiği kaydedildi.

Rus tetikçinin göz altı süresinin bugün dolacağını ve iadesi için iki toplumlu komite aracılığıyla faaliyetlerde bulunulduğunu ifade eden gazete, Rus tetikçinin Yunanistan’a iade edilmesiyle ilgili nihai hedefe ulaşılması için KKTC ile Rum tarafı arasındaki gayri resmi iş birliğinin kullanılmasına dair senaryonun, yalnızca bilgilerle desteklenmediğine işaret etti.

Geçmişte yaşanan durumlardan ötürü bunun mümkün olduğunun düşünüldüğünü yazan gazete, ülkesinde cinayetten aranan ve bir yıl önce KKTC’de yakalanıp iki toplumlu komiteyle yapılan istişarenin akabinde BM aracılığıyla Rum Yönetimine iade edilen İsrailliyi (Daniel Yehonatan Zarug) anımsattı.

Gazetenin “kaynağı” ise 43 yaşındaki Rus tetikçinin Türkiye’ye iade edilmesi senaryosunun ihtimal dışında bırakılmamasına işaret etti.

Haberde, şahsın göz altı süresinin dolmasıyla birlikte durumun netleşmesinin beklendiği kaydedildi.