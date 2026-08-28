Yazdığı “Mafya Devlet” kitabı yüzünden hakkında dava açılan gazeteci yazar Makarios Drusiotis, Rum yönetiminin Rum İstihbarat Teşkilatı (KİP) yasasının gazetecilik faaliyetlerinin araştırılması için kullandığından şikayet etti.

Politis’in “Ulusal Güvenlik Gazeteciliğe Karşı Silah Oluyor” başlığıyla aktardığı habere göre, Drusiotis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hakkındaki cezai araştırma çerçevesinde, Rum Polis Genel Müdürlüğü’nde verdiği ifadenin KİP yasası ve kişisel verilerin korunmasıyla da ilgili olduğunu belirtti.

KİP yasasının bir gazeteci hakkındaki cezai araştırmada kullanıldığına ilk kez şahit olduğunu ifade eden Drusiotis, kendisine “Mafya Devlet kitabının basımından önce içeriğini bilen kişiler, içerikteki bilgilerin kaynağı, küratörün ve tasarımcının rolleri, iki versiyonunun kapağı ve kitabın basılması için yetkili makamdan izin alınıp alınmadığı ile ilgili sorular yöneltildiğini söyledi. Drusiotis, susma hakkını kullandığını kaydetti.