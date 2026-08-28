Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, “Amalthia” planı kapsamında 600 ton insani yardımın dün Gazze’ye ulaştığını, yapılacak ikinci sevkiyatla yardım miktarının 900 tona ulaşacağını açıkladı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Letimbiotis, dün düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, yardım malzemeleri arasında ilaçlar, tıbbi ekipman, hijyen ürünleri, gıda ve barınma ekipmanlarının bulunduğunu kaydederek, yardımların toplanması ve depolanmasından, denetiminden, operasyonel koordinasyonundan Gazze’ye güvenli şekilde gönderilmesine kadar tüm zinciri kapsayan kapsamlı ve güvenilir bir insani yardım sistemi geliştirdiklerini belirtti.

Habere göre Letimbiotis, bugüne kadar deniz yoluyla oluşturulan insani yardım koridoru üzerinden 37 bin tondan fazla insani yardım gönderilerek teslim edildiği bilgisini verirken, Güney Kıbrıs’ın yalnızca gözlemci rolüyle sınırlı kalmayıp, coğrafi konumunu, oluşturduğu güven ilişkilerini ve uluslararası güvenilirliğini gerçek bir yardım kapasitesine dönüştürdüğüne işaret etti.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2023 yılının ekim ayında Paris’te düzenlediği konferansta, ilk kez Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye bir insani deniz koridoru oluşturulması önerisini sunduklarını ifade ederek, içte ve dıştaki ilk tepkilerin, girişimlerinin uygulanabilirliği konusunda küçümseyici olduğunu, ancak etik sorumluluk doğrultusunda ilerlediklerini belirttiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, 25 Ağustos’ta Güney Kıbrıs’tan 900 tonluk yeni bir yardım sevkiyatının yola çıktığını ve bunun, deniz yoluyla oluşturulan insani yardım koridorunun devamlılığını ve fiilen kullanılmaya devam ettiğini teyit ettiğini kaydetti.

Rum Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında ilaç, tıbbi ekipman, hijyen ürünleri, gıda ve barınma ekipmanlarını içeren 900 tonluk yeni bir insani yardım sevkiyatının, Amalthia planı çerçevesinde Gazze’ye gönderildiğini belirterek, sevkiyatın, Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yakın iş birliği içinde gerçekleştirildiğini belirtti.