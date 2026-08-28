Larnaka’da bir apartman dairesinin önünde yaşanan gürültü olayıyla ilgili polisin müdahalesi sırasında, dairenin fuhuş evi olarak kullanıldığı tespit edildi.

Fileleftheros gazetesi, polise dün sabaha karşı, bir apartman dairesinin önünde bağıran bir kişiyle ilgili ihbarda bulunulduğunu ve olay yerine giden polis ekiplerinin, apartmanın avlusunda, 23 yaşındaki bir şahsı "oldukça öfkeli" bir halde bulduğunu yazdı.

Gazete, söz konusu şahsın polise verdiği ifadede, internet üzerindeki bir tanışma sitesinden 25 yaşındaki Brezilyalı bir kadınla iletişime geçtiğini ve 150 euro karşılığında kendisiyle birlikte olduğunu; daireden ayrılırken ise yanında bulunan 6 bin 700 euronun kadın tarafından çalındığını iddia ettiğini kaydetti.

Polisin bu şikayet üzerine dairede yaptığı aramada, parayı bir komodinin arkasında bulduğunu belirten gazete, bunun üzerine dairede ikamet eden 25 ve 26 yaşlarındaki iki Brezilyalı kadının tutuklandığını yazdı.

Haberde, iki kadının dün, Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde 8’er günlük tutukluluk emri verildiği ifade edildi.