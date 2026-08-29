Limasol’da maskeli şahıslar, salı gecesi iki saldırı gerçekleştirdi.

İlk olayda, yüzünü maskeyle örten ve kask takan 5 kişi bir büfenin önünde bulunan 23 yaşındaki genci darp ederek kaçtı. Yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine giden polis devriyesi, yüzü maskeli ve ellerinde cop olan 10 kişiyle karşılaştı. Maskeli şahıslar, polise saldırdı ve devriye aracının ön camına zarar verdi.

Aynı gece elektrikli scooter ile seyahat eden 41 yaşındaki şahıs, elektrikli scooter kullanan 4 kişinin saldırısına uğradı. Şahsı darp edip, yere düşürerek yaralayan saldırganlar mağdurun scooterini de çalarak olay yerinden kaçtı.