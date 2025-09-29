Harekatın hemen sonrasında ele geçen otellerin nasıl ve ne şekilde işletileceğini hal yoluna koymak için o günlerde merkezi Girne’de Kıbrıs Türk Turizm İşletmeleri Ltd adı altında bir şirket kurulmuş ve ele geçen bütün oteller zapt-ı rapt altına alınmıştı. Bu çalışmada bir kısım otel Turizm İşletmerinin kontroluna verilmişti. Kendi parasal kaynağını yaratmak için bu şirketin kontroluna verilen oteller şunlardı.

1. Salamis Bay Otel ve Salamis Bay Apart-otel.

2. Mimoza Otel.

3. Mare Monte Otel.

4. Dorana Otel.

5. Girne Merkezine denize nazır apartman daireleri.

6. Sea Side Apart-Otel

7. Palm Beach Otel.

Ve dahaları...

Ele geçen bazı oteller işletme sahiplerine, işletmeden anlayan bazı işetmecilere verilmişti. Mesela Niyazi Deniz Kızı, Oscar Otel, bir ve iki üç yıldızlı oteller vardı.

Güneyde otel bırakan tek kişi rahmetli Cahit Yılmazoğlu’ydu. Diğerlerinin ya restorantı veya başka işletmeleri vardı. Cahit Yılmazoğlu’na güneyde bıraktığı oteline karşı Girne Ecevit Caddesi üzerinde bir oteldi.

Con Aziz’i unutmayalım...

Aziz Bey, Harekat öncesinde Londra’dan gelip, Türk toprağı olan denize sıfır Celebrity Otel’in yerini almış ve o araziye otelini inşa etmişti. Rumların ENOSİS çığlıkları attığı dönemde kolay mıydı oraya yatırım yapmak. Harekat sonrasında yarım kalan otelini tamamlamış ve rahatlamıştı, siyasi açıdan. Daha sonra da Celebrity Otel’in tam karşısındaki araziyi alarak diğer otelini ve bungallowlarını yapmıştı.

Artık herşey rayına oturmuş, pazarlama çalışmaları başlamıştı. Turizm fuarlarına gidilerek dış ilkelerde pazarlama çalışmaları yapılmış ve birçok tur operatörleri ile işbirliğine gidişmişti.

Oelcilikten anlamayan, otel işletmeci olmuştu. Lakin zamanla bu alanda hevesli olan yatırımcılar işi kavramış ve işlerinde başarılı olmuştu.

Anımsadığım kadarı ile birinci Körfez Savaşı 1990 yılında filandı. O savaş başlayınca bütün Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin otellerine gelecek turistler rezervasyonlarını iptal etmişlerdi. O dönem, bütün otellerin batma noktasına geldişini görmüştük. Şükür ki o dönem de atlatılmıştı.

Geldik Dokuzlar Hareketi ile olan siyasi dalgalanmaya. Hani UBP’nin yapılaşması için iyi niyetle Eroğlu’na muhtıra veren ve bu nedenle UBP’den ayrılıp Demokrat Parti’i kuran dokuz milletvekilinin başka parti kurarak CTP’le koalisyona girdiği dönem..

O koalisyonda Hakkı Atun Başbakan, Özker Özgür de Başbakan ve Turizm Bakanı olmuştu.

O dönemde Turizm İşletmeleri’nde üye olan müdür ve müsteşarlar istifa edince, onların yerine CTP’li üyeler atanmışlardı.

Çok zor günlerden geçen ülke turizmi sarsıntı geçirmesine rağmen, o dönem atlatılmış ve Salamis Bay, maddi sıkıntıları atlatmıştı.

Salamis Bay’in eski personeli hala daha söyler...

UBP zamanında böyle şey görmedik. CTP’liler her birkaç günde bir sahile uzun masalar kurarak Salamis’in ensesinden yer içerler. Bu bir...

İkicisi de Mare Monte, Mimoza ve Dorana Otel’i elden çıkarmalarıydı. Bu da yetmezmiş gibi, İşletmenin Geneş Müdür’nün makam arabasını CTP’li Bayram Karaman’a bedava denecek bir fiyata satmıştı.

Artık ne işltme vardı, ne de işletmecik. Gördünüz mü Kıbrıs Türk Turizm İşletmeleri kim batırdı? Bu yaşayanların kulakları çınlasın.