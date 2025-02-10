Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u konuk etti.

İlk yarıda konuk ekipte Mame Thiam, 6. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Tayfur Bingöl'ün iki kez karşı karşıya kaldığı pozisyonda Uğurcan Çakır başarılı oldu. İkinci yarıda ev sahibi takım etkili olurken, 59. dakika John Lundstram galibiyet golünü attı.

Süper Lig'de 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Trabzonspor puanını 29 yaptı. ikas Eyüpspor ise 5. yenilgisini yaşadı ve 39 puanda kaldı.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Umut Güneş (Dk. 46 Ozan Tufan), Lundstram, Zubkov (Dk. 46 Cham), Visca (Dk. 90+6 Cihan Çanak), Nwakaeme (Dk. 90+5 Enis Destan), Banza (Dk. 85 Sikan)

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal (Dk. 63 Emre Akbaba), Emre Mor, Yalçın Kayan (Dk. 78 Dorukhan Toköz), Tayfur Bingöl (Dk. 74 Umut Bozok), Ampem, Thiam

İlk yarı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yapılan Trabzonspor-ikas Eyüpspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi.

2. dakikada Robin Yalçın'ın pasında ceza alanı içinde Tayfur Bingöl'ün kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top Uğurcan'ın ayaklarından döndü.

6. dakikada ikas Eyüpspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Sol taraftan altı pas içine gönderilen ortada Banza ile Vezo arasındaki mücadelede konuk takım oyuncusu yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada Thiam, kullandığı penaltı atışında top Uğurcan'ın da müdahale etmesiyle yan direkten döndü. Daha sonra Nwakaeme'nin kalesine doğru dokunduğu meşin yuvarlağı Uğurcan kornere çeldi.

32. dakikada Vezo'nun pasında, ceza alanı sağ çaprazında Thiam'ın yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak tehlikeyi önledi.

33. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza yayı çizgisi üzerinde Visca'nın sert şutunda kaleci Berke Özer, topu üsten kornere çeldi.

45+2. dakikada Zubkov'un sağdan pasında, ceza alanı içinde Visca, uygun durumda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.

İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u 1-0 yendi.

49. dakikada Emre Mor'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Thiam'ın kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.

59. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Nwakaeme'nin soldan yerden pasında, penaltı noktası üzerinde Lundstram'ın şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

67. dakikada Emre Mor'un ceza alanı dışından şutunda top üst direkten dışarı çıktı.

86. dakikada Dorukhan Toköz'ün pasında, ceza alanı içinde Emre Akbaba'nın röveşata vuruşunda top üsten auta gitti.

90+1. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı dışında Sikan'ın sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.