28-29 haziran 2025 tarihleri arasında Karaoğlanoğlu Antis Plajında düzenlenen Tolga Kınacı Plaj Hentbol Şampiyonasında U16 Kızlar kategorisinde şampiyon Efsaneler U16 kızlar ikincisi Şahlan SK oldu. U16 Erkekler Şampiyonu Levent, U16 Erkekler İkincisi UKÜ oldu.

Büyük Kadınlar kategorisinde şampiyon BATS büyük kadınlar ikincisi Esentepe oldu. Büyük erkekler şampiyonu Esentepe, Büyük erkekler ikincisi Handbulls oldu.

Turnuvada ödüller Tolga Kınacının ailesi, eşi Gülçin Kınacı oğlu Tolga Kınacı babası Ahmet Kınacı ve kardeşi Hüseyin Kınacı tarafından takdim edildi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, UBP Genel Sekreteri ve milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu , UBP milletvekili Hasan Küçük, ,eski federasyon başkanı Cihan Aydın, eski federasyon başkanı Ozan Beysan şampiyonayı yakından takip ederek ödül törenine katıldılar.