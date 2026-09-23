KKTC U-16 Kızlar Hentbol Ligi, önceki akşam Girne EASS Spor Salonu’nda oynanan iki karşılaşmayla görkemli bir başlangıç yaptı. Geleceğin millî yıldız adaylarının parkedeki rekabeti ilk haftadan nefesleri kesti.

ESENTEPE SON NEFESTE GÜLDÜ: 20-18

Günün açılış perdesinde Esentepe, ev sahibi avantajıyla çıktığı mücadelede DİGEM’i 20-18 mağlup etmeyi başardı Karşılaşmaya hızlı giren Esentepe, ilk devreyi 11-6 üstün kapatarak soyunma odasına rahat girdi. İkinci yarıda vites artıran DİGEM farkı eritip dengeyi kurmak için büyük bir direnç gösterse de, son anlardaki soğukkanlı hamleler Esentepe’yegalibiyeti getirdi

Esentepe adına rakip fileleri 6 kez havalandıran Fatma F. Erdoğan ve 5 golle kritik katkı veren Esra Çetin devleşti galibiyetin mimarları olurken: DİGEM’de takımını sırtlayan ve rakip filelere 8 gol gönderen Nisa Şahan, sahanın en skorer ismi olarak takımını ayakta tuttu.

ŞAHLAN DEPLASMANDA FARKA KOŞTU

Günün ikinci randevusunda parkede tek kale bir fırtına vardı. Ozanköy deplasmanına konuk olan Şahlan, baştan sona üstün oynadığı mücadelede sahadan 35-9 galip ayrıldı .

Maçın ilk devresini 16-4 önde kapatan Şahlan, erken dakikalarda farkı açtı.

Şahlan hücum hattında adeta şov yapan Liva S. Alıcı, kaydettiği 10 golle; Chelsea Osagie ve Hiranur Şanverdi kaydettikleri 7’şer golle farklı galibiyetin anahtarı oldu Ev sahibi Ozanköy’de ise 4 golü genç yetenek Kardelen Malgir