KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, Slovenya’nın Maribor şehrinde düzenlenen Avrupa Takımlar Şampiyonası 2. Ligi’nde Türkiye Milli Takımı adına yarıştı.

İlk üç sırada yer alan ekiplerin 1. Lig’e yükseleceği organizasyonda Türkiye Norveç’in 18 puan ardından 382 puanla 4’üncü oldu. İki yılda bir yapılan organizasyonda Buse, branşı yüksek atlamada 1.86’lık derecesi ile 4’üncü olurken, takımına 13 puan kazandırdı.

İlk 3 sırayı alan Belçika, Slovenya ve Norveç, 1. Lig’e yükselirken son üç sırada yer alan Kıbrıs, Bulgaristan ve Letonya ise 3. Lig’e düştü.