Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen Basel Holding 2025 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası bu sezon 5 yarıştan oluşacak. Son dönemde eski ilgi duyulan günlerine dönen şampiyonaya bu yıl ilgi artarken, iddialı pilotlardan oluşan 15 kişilik kayıt listesi yayınlandı.

2023 şampiyonu Deniz Denner Mitsubishi Lancer Evo ile, 2020 şampiyonu Doğa Koyuncu Mitsubishi Lancer Evo ile, iddialı isimlerden Salih Çelikkaya Subaru Impreza ile, Kemal Topçuoğlu yeni aracı Talex ile, Hüseyin Şüküroğlu Ford Fiesta aracı ile, ralli şampiyonu Halil Mulla VW Polo aracı ile ve E4 Kategorisi son şampiyonu Ahmet Bağrıaçık'ın Nissan Silvia ile yarışacağı listede toplam 15 pilot bulunuyor.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine Basel Holding’in ana sponsorluğunda gerçekleşecek şampiyonanın ilk yarışı, Carlot Auto 1.Tırmanma Yarışı, Doill, Eurol, Near East Bank, Limon, Gopro, Genpower, Aveon Sigorta, Polaris ve Rinata Parts’ın da katkıları ile yapılacak. Seyircilerin de ilgisinin oldukça fazla olması beklenen yarış 23 Mart Pazar günü saat 10.30’da start alacak. Seyirci alanı Karaağaç yolu üzerinde olacak ve servis alanı Karaağaç - Esentepe kavşağında olacak.

Kayıt Listesi :

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1 1 Denner Racing Team Deniz Denner Mitsubishi Lancer Evo E2

2 2 Rinata Racing Team Doğa Koyuncu Mitsubishi Lancer Evo E2

3 3 B.Topçu Racing Team Kemal Topçuoğlu Talex E1

4 4 Carlot Racing Team Hüseyin Şüküroğlu Hasan Karlıtaş Ford Fiesta E2

5 5 Salih Çelikkaya İbrahim Çelikkaya Subaru Impreza E2

6 6 Rinata Racing Team Halil Mulla Talat Kaan Kantarcı VW POLO S2

7 7 B.Topçu Racing Team Behiç Topçu Ahmet Demiray Honda CRX E3

8 8 Bilgimer Rally Team Ömer Karanfil Ahmet Buzlukçuoğlu Mitsubishi Lancer Evo VI E2

9 9 Team YAN YAN Ahmet Bağrıaçık Serden Şenel Nissan Silvia E4

10 10 Team YAN YAN Yaşam Karakurt Ali Kutluhanlar Toyota Soarer E4

11 11 Team YAN YAN Can Yılmaz Nissan Silvia E4

12 12 İlke Koçak Hakkı Şenol Honda Civic E2

13 14 Behiç Kantepe Nissan Silvia E4

14 15 Hüseyin Karaoğlan Mehmet Salih Çelikden Nissan 350z E4

15 16 Arda Göksu Subaru Impreza E2