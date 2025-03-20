Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen Basel Holding 2025 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası bu sezon 5 yarıştan oluşacak. Son dönemde eski ilgi duyulan günlerine dönen şampiyonaya bu yıl ilgi artarken, iddialı pilotlardan oluşan 15 kişilik kayıt listesi yayınlandı.

2023 şampiyonu Deniz Denner Mitsubishi Lancer Evo ile, 2020 şampiyonu Doğa Koyuncu Mitsubishi Lancer Evo ile, iddialı isimlerden Salih Çelikkaya Subaru Impreza ile, Kemal Topçuoğlu yeni aracı Talex ile, Hüseyin Şüküroğlu Ford Fiesta aracı ile, ralli şampiyonu Halil Mulla VW Polo aracı ile ve E4 Kategorisi son şampiyonu Ahmet Bağrıaçık'ın Nissan Silvia ile yarışacağı listede toplam 15 pilot bulunuyor.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine Basel Holding’in ana sponsorluğunda gerçekleşecek şampiyonanın ilk yarışı, Carlot Auto 1.Tırmanma Yarışı, Doill, Eurol, Near East Bank, Limon, Gopro, Genpower, Aveon Sigorta, Polaris ve Rinata Parts’ın da katkıları ile yapılacak. Seyircilerin de ilgisinin oldukça fazla olması beklenen yarış 23 Mart Pazar günü saat 10.30’da start alacak. Seyirci alanı Karaağaç yolu üzerinde olacak ve servis alanı Karaağaç - Esentepe kavşağında olacak.

Kayıt Listesi :

               No.        Takım    Pilot       Co-Pilot Araç       Sınıf

1             1             Denner Racing Team      Deniz Denner                   Mitsubishi Lancer Evo    E2

2             2             Rinata Racing Team        Doğa Koyuncu                 Mitsubishi Lancer Evo    E2

3             3             B.Topçu Racing Team     Kemal Topçuoğlu                          Talex     E1

4             4             Carlot Racing Team         Hüseyin Şüküroğlu          Hasan Karlıtaş    Ford Fiesta               E2

5             5             Salih Çelikkaya İbrahim Çelikkaya            Subaru Impreza E2

6             6             Rinata Racing Team        Halil Mulla          Talat Kaan Kantarcı         VW POLO               S2

7             7             B.Topçu Racing Team     Behiç Topçu       Ahmet Demiray Honda CRX         E3

8             8             Bilgimer Rally Team        Ömer Karanfil    Ahmet Buzlukçuoğlu       Mitsubishi Lancer Evo VI     E2

9             9             Team YAN YAN  Ahmet Bağrıaçık              Serden Şenel      Nissan Silvia       E4

10          10          Team YAN YAN  Yaşam Karakurt Ali Kutluhanlar   Toyota Soarer    E4

11          11          Team YAN YAN  Can Yılmaz                        Nissan Silvia       E4

12          12          İlke Koçak          Hakkı Şenol        Honda Civic        E2

13          14          Behiç Kantepe                Nissan Silvia       E4

14          15          Hüseyin Karaoğlan         Mehmet Salih Çelikden  Nissan 350z        E4

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15          16          Arda Göksu                     Subaru Impreza E2