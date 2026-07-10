Avrupa’nın en prestijli drift organizasyonu olan Drift Masters Grand Prix (DMGP) 2026 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İtalya, İspanya ve son olarak drift sporunun manevi evi kabul edilen İrlanda’daki Mondello Park etaplarının ardından şampiyona şimdi rotasını kuzeye, İskandinavya’ya çeviriyor. Uluslararası arenada Türkiye ve KKTC’yi gururla temsil eden tek Türk sporcu Enver Haskasap, Drift NEU Racing Team çatısı altında mücadele ettiği Drift Masters Grand Prix (DMGP) 2026 sezonunun dördüncü ayağı için Finlandiya’da piste çıkmaya hazırlanıyor. Sezonun en teknik ve en zorlu etaplarından biri olarak gösterilen Finlandiya Raundu’nda direksiyon başına geçecek olan Haskasap, takım arkadaşı İrlandalı pilot Duane McKeever ile birlikte Drift NEU Racing Team adına önemli puanlar için mücadele verecek. Sezon boyunca dünyanın en güçlü pilotlarıyla rekabet eden başarılı sporcu, şimdi kariyerinin önemli virajlarından birinde bir kez daha piste çıkacak.

Drift NEU Racing Team Finlandiya’da güçlü çıkış hedefinde

Avrupa drift sahnesinde istikrarlı performansıyla dikkat çeken Drift NEU Racing Team, Finlandiya etabında hem pilotlar hem de takım klasmanında önemli puanlar kazanmayı hedefliyor. Enver Haskasap ve takım arkadaşı Duane McKeever, Finlandiya etabında Drift NEU Racing Team adına hem bireysel hem de takım klasmanında güçlü bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Sezonun ilk üç raundunda zaman zaman teknik şanssızlıklar yaşayan ancak ortaya koyduğu mücadeleyle dikkat çeken Enver Haskasap, 1000 beygir gücündeki #535 kapı numaralı Nissan Silvia S15 aracıyla piste çıkacak. Haskasap, agresif sürüş karakteri, hızlı refleksleri ve teknik hakimiyetini bu kez İskandinavya'nın dar ve keskin virajlarında sergileyecek. Drift dünyasının en rekabetçi organizasyonlarından biri kabul edilen DMGP'de her puanın büyük önem taşıdığı bu süreçte Finlandiya etabı, sezonun en kritik virajlarından biri olarak görülüyor. Drift NEU Racing Team ise bu önemli etapta güçlü bir sonuç alarak sezonun ikinci yarısına moral ve puan avantajıyla girmeyi hedefliyor.

AHVENİSTO’NUN TEKNİK PARKURUNDA EŞİT ŞARTLARDA MÜCADELE

11–12 Temmuz 2026 tarihlerinde Finlandiya’nın Hämeenlinna kentinde bulunan efsanevi Ahvenisto Pisti’nde gerçekleştirilecek 4. raund, şampiyona takviminin en teknik etaplarından biri olarak öne çıkıyor. Doğal bir amfitiyatro görünümüne sahip olan Ahvenisto Pisti; dar yapısı, kör viraj girişleri, sert yükseklik değişimleri ve yüksek hız geçişleriyle pilotları fiziksel ve mental anlamda zorlayacak. Hata kaldırmayan yapısıyla bilinen pistte, küçük hataların bile yarış sonucunu doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor. Finlandiya etabını farklı kılan en önemli detaylardan biri ise tüm pilotların bu pistte ilk kez yarışacak olması. Bu durum organizasyonun eşit şartlarda başlamasını sağlayacak ve deneyim avantajını büyük ölçüde ortadan kaldıracak. Ahvenisto’nun bilinmez yapısı, tüm pilotların sıfır veriyle piste çıkmasına neden olurken teknik adaptasyon becerisi yüksek sporcular için önemli fırsatlar yaratacak. Bu yönüyle Finlandiya Raundu, sezonun en dikkat çekici yarışlarından biri olarak değerlendiriliyor.

DMGP’DE LİDERLİK MÜCADELESİ KIZIŞTI

İrlanda etabının tamamlanmasıyla birlikte Drift Masters Grand Prix 2026 sezonunda şampiyonluk yarışı büyük heyecana sahne oluyor. Finlandiya raundu öncesinde genel klasmanda zirve mücadelesi dikkat çeken bir noktaya ulaşırken, liderlik koltuğundaki puan farklarının azalması sezonun geri kalanındaki rekabeti daha da artırdı.

Polonyalı Paweł Korpuliński 223 puanla liderliğini sürdürürken, İrlandalı Conor Shanahan 219 puanla ikinci sırada yer alıyor. Drift dünyasının önemli isimlerinden James Deane ise 215 puanla üçüncü sırada bulunurken, Polonyalı Piotr Więcek 202 puanla dördüncü sırada zirve takibini sürdürüyor. Liderlik koltuğunun birkaç puanlık farklarla şekillendiği bu kritik süreçte, Drift NEU Racing Team adına mücadele eden Türkiye ve KKTC’nin tek Türk temsilcisi Enver Haskasap da Finlandiya’nın yüksek hızlı İskandinavya virajlarında kendi sürüş karakterini ortaya koyarak sezonun önemli çıkışlarından birini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

DRİFT NEU RACİNG TEAM İÇİN KRİTİK VİRAJ

Finlandiya etabı yalnızca Enver Haskasap için değil, Drift NEU Racing Team için de sezonun en önemli yarışlarından biri olarak öne çıkıyor. Takım, Ahvenisto Pisti’nde güçlü sonuçlar alarak hem pilotlar hem de takım klasmanında yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. İskandinavya'nın teknik parkurunda elde edilecek başarılı sonuçlar, Drift NEU Racing Team'in Avrupa drift arenasındaki yükselişine önemli katkı sağlayacak. Finlandiya raundu, takımın sezonun ikinci yarısına güçlü bir ivmeyle başlaması açısından da büyük önem taşıyor

BÜYÜK HEYECAN TÜM DÜNYAYA CANLI YAYINLANACAK

Finlandiya’da hafta sonu gerçekleştirilecek organizasyon, dünya genelindeki drift tutkunları tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Drift NEU Racing Team pilotları Enver Haskasap ve Duane McKeever’ın sıralama turları ile tandem eşleşmeleri, Red Bull TV ile resmi Drift Masters YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlanacak.