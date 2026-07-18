Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2026 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası, 18 Temmuz Cumartesi akşamı yapılacak yarışlarla devam ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle etkin olan yüksek hava sıcaklığından dolayı yarışlar akşam saatlerinde organize edilecek. Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirilecek olan yarışlar 18.00’de başlayacak olan resmi antrenmanlarla start alacak. 19.00’de start alacak olan sıralama turları ile heyecan artacak. Ardından Akademi pilotlarının gösterisi yapılacak ve ilk ayak yarışları 20.10’da başlayacak. Final ayağı yarışları 21.30’da yapıldıktan sonra dereceye girenler belirlenecek ve ödül töreni yapılarak organizasyon takribi 23.00’de sona erecek.

YİNE 5 KATEGORİDE 29 PİLOT YARIŞA KATILACAK

Rookie, Mini, Junior, Senior ve Master kategorileriyle toplam 5 kategoride yarışların yapılacağı organizasyon Cemsa Sporting Center’de, bin 335 metre uzunluğundaki RC5 kodlu pist şekli kullanılacak. Kayıt işlemlerinin henüz tamamlanmadığı yarışa geçtiğimiz yarışta olduğu gibi 29 pilot kayıt yaptırdı. Ana sponsor Motul North Cyprus’un yanı sıra KKTC Başbakanlık Spor Dairesi, KKTC Gençlik Dairesi, Cemsa Karting & Sporting Center, Near East Bank, Güven Sigorta, SK Karting Akademi, damalibayrak.net, Gelengül Production ve Macro Race Control Team’in de katkılarıyla yapılacak.

Yarış Programı – 18 Temmuz 2026

Resmi Antrenmanlar: 18.00

Sıralama Turları: 19.00

Academy Show: 20.00

1.Ayak Yarışları: 20.10

2.Ayak Yarışları: 21.30

Ödül Töreni: 23.00

Kayıt Listesi:

Rookie

1.Troy Ruzicka

2.Yağız Onur Aksaç

3.Leon Hasan Görgüner

Mini

1.Asil Yusuf Özbahadır

2.Reşat Altınör

3.Halil Kamacıoğlu

Junior

1.Önder Sanver

2.Nehir Numan

3.Su Karalım

4.Asrın Karakuş

5.Ateş Karalım

6.Aren Damdelen

7.Poyraz Polat

8.Mustafa Topçu

9.Eren Murat Ortaç

10.Deniz Alıcı

11.İsmail Araz

12.Ares Koşar

Senior

1.Demir Göksan

2.Niyazi Özçınar

3.Yaroslav Malakov

4.Sıtkı Erden Sine

5.Mert Uzun

Master

1.Fahri Altınör

2.Saner Fidan

3.Yüksel Tosun

4.Necmettin Çakır

5.Gazi Yüca

6.Galip Koşar