Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen Basel Holding ana sponsorluğundaki 2026 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 6. Yarışı olan 3. Zafer Doğan Anı Rallisi, 8-9 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Otomobil Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Zafer Doğan Rallisi'ne 20 araç kayıt yaptırdı.

Zafer Doğan Anı Rallisi Cumartesi saat 18.00 de Sami Doğan Motors önünde yapılacak seremoniyle start alacak ve Saat 19.15 de NEU Event Parkta devam edecek. Pazar günü ise Ercan, Balıkesir ve Meriç etapları geçildikten sonra Sami Doğan Motors Oto Galeri’de ödül töreni gerçekleştirilecek.