Trabzonspor, Tim Jabol-Folcarelli'nin sağ dizinde dış menisküs yaralanması tespit edildiğini ve artroskopik menisektomi operasyonu geçirdiğini açıkladı.

Futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli Başarılı Bir Operasyon Geçirdi.

Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, “Hazırlık maçında aldığı darbeye bağlı olarak sağ dizinde şişlik ve ağrı şikâyetleri oluşan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli’ye yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda dış menisküs yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuza sponsor hastanemiz Acıbadem Fulya Hastanesi’nde Dr. Mustafa Şengün tarafından başarılı bir artroskopik menisektomi operasyonu gerçekleştirilmiştir. Futbolcumuzun ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır.” ifadelerini kullandı.