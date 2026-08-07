Rum motosikletlilerin, 1996’da Derinya’da sınır olayları sırasında hayatını kaybeden Tasos İsak ve Solomos Solomu için anı sürüşü kapsamında Bostancı ve karşısındaki Astromerit kara kapılarını bugün “sembolik olarak kapatacağı” haber verildi.

SigmaLive isimli internet gazetesi KİPE’nin (Rum haber ajansı) Rum polis bültenine dayandırdığı haberde, Yunanistan’dan motosikletlilerin de katılacağı “anı sürüşünün” bugün saat 15.15’te başlayacağını aktardı. Motosikletlilerin iki sınır kapısını “sembolik” olarak “kısa süreliğine kapatacaklarını”, broşür dağıtacaklarını ancak “yolları kapatmayacaklarını” yazdı.

Rum motosikletlilerin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis himayesindeki anı sürüşlerinin finalinde, yarın Güney Kıbrıs’ın 5 kazasından yola çıkılarak Paralimni’ye ulaşacağı ve saat 20.00’de Paralimni’deki İsak-Solomu anıtı önünde anma töreni düzenleyeceği bilgisi de verildi.