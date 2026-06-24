Basel Holding 2026 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 4’üncü ayağı olan 17. İskele Rallisi, İskele Belediyesi’nin de katkılarıyla 2 günlük programla yapılacak. İskele Belediyesi’nin yanı sıra, Caesar Projects, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon fatura ödeme platformu, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Doill, Chagla Car Care, Chagla Food & Drink, Aveon Sigorta, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve İkas Süpermarket’in de katkılarıyla hayata geçirilecek yarış, 27 Haziran 2026 Cumartesi günü 54.Geleneksel İskele Festival Alanı’ndan saat 16.30’da start alacak. Startın ardından ekipler 2 kez art arda Ardahan Etabı’nı geçip ilk kez yapılacak olan İskele Şehir İçi Özel Seyirci Etabı’nı geçecekler. Ardahan Etabı’nın ilk araç için ilk start saati 17.03 olarak belirlenirken, ikinci etap 18.26’da başlayacak. Ülkemizin en iyi Drift sporcularının da gösteri yapacağı İskele Özel Seyirci Etabı’nın başlama saati ise 19.30 olarak belirlendi. İskele Festival Alanı yanında bulunan İskele Belediyesi Kapalı Pazar yerinin otoparkında gerçekleştirilecek ve saat 19.30 da başlayacak etapta heyecan zirve yapacak.

PAZAR GÜNÜ YENİLENMİŞ SINIRÜSTÜ ETABI VE İSKELE ETABI GEÇİLECEK

28 Haziran 2026 Pazar günü ise Sınırüstü ve İskele etapları üçer kez geçilecek. Servis alanının Makenzi Bay yanında kurulacağı rallide ikinci gün, yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki yenilenmiş Sınırüstü Etabı ile başlayacak. Ekipler 09.28, 10.41 ve 11.54’de başlayacak şekilde etabı üçer kez geçip Makenzi Bay’da öğle arasına geçecekler. Öğle arasının ardından 16.47, 17.50 ve 18.53’de başlayacak şekilde yaklaşık 9.30 kilometre uzunluğundaki İskele etabını üçer kez geçip finiş görecekler. Organizasyon İskele Festival Alanı’nda 19.30’da yapılacak ödül töreni ile son bulacak.

23 EKİP YARIŞA KATILACAK

Yarışın hazırlıkları sürerken, kayıt işlemleri tamamlandı ve yarışa 5 farklı sınıfta toplam 23 ekip kayıt yaptırdı. Her yıl İskele Festivali kapsamında yaz sıcağında yapılmasına rağmen sezonun en sevilen rallilerinden olan ve büyük ilgi gören İskele Rallisi’nde, Sınıf 2’de R5’lerin mücadelesinde 10 ekip olacak. Sınıf 1’de 8 ekip, Sınıf 4 ve Sınıf R’de 2’şer ekip ve Sınıf N’de 1 ekip mücadele edecek. 2026 Ömer Yıldız Ralli Kupası’na da puan verecek olan yarışta “2026 Vahide Çobanoğlu Yarışın En Centilmen Sporcusu” özel ödülü de verilecek.