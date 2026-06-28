Basel Holding 2026 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 4’üncü ayağı olan 17. İskele Rallisi, İskele Belediyesi’nin de katkılarıyla 2 günlük programla yapılıyor. İskele Belediyesi’nin yanı sıra, Caesar Projects, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon fatura ödeme platformu, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Doill, Chagla Car Care, Chagla Food & Drink, Aveon Sigorta, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve İkas Süpermarket’in de katkılarıyla hayata geçirilen yarış, 27 Haziran 2026 Cumartesi günü 54.Geleneksel İskele Festival Alanı’ndan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve KKTOK Başkanı Tigin Kişmir’in işaretiyle start aldı. 19 ekibin start adlığı rallide ekipler 2 kez art arda Ardahan Etabı’nı geçip ilk kez hayata geçirilen İskele Şehir İçi Özel Seyirci Etabı’nı geçtiler.
İskele Belediyesi Kapalı Pazar yerinin otoparkında gerçekleştirilen etapta ülkemizin en iyi Drift sporcularının da gösterisi yapıldı. Büyük ilgiyle takip edilen etapta en iyi dereceyi genç sporcu Doruk Doğan elde etmeyi başardı. Skoda Fabia Rally2 aracıyla Sami Doğan Motors Rally Team adına Ahmet Akbıçak’ın co-pilotluğunda yarışan Doruk, 1 dakika 5.2 saniyelik derecesiyle etabı kazanmayı başardı.
İlk günün lideri Sami Doğan-Halil Mulla ikilisi
5 farklı sınıfta toplam 19 ekibin katıldığı 17.İskele Rallisi’nin ilk gününde 2 Ardahan etabında da en iyi dereceyi elde eden Sami Doğan-Halil Mulla ikilisi liderliğe oturdu. VW Polo GTI Rally2 araçlarıyla Sami Doğan Motors Rally Team adına yarışan Sami Doğan-Halil Mulla ikilisi 10 dakika 04.1 saniyelik dereceleriyle ilk günün lideri olmayı başarırken, Skoda Fabia RS Rally 2 araçlarıyla GoodYear Racing Team adına yarışan Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi ikinci oldu. Günün üçüncüsü ise Skoda Fabia RS Rally2 araçlarıyla Nethouse Rally Team adına yarışan Mehmet Kamiloğlu-Hasan Önderol ikilisi oldu.
Resmi olmayan ilk gün dereceleri
|
No.
|
Takım
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
Araç
|
Sınıf
|
Derece
|
1
|
3
|
Sami Doğan Motors RT
|
Sami Doğan
|
Halil Mulla
|
VW Polo GTI Rally2
|
2
|
10:04.1
|
2
|
1
|
GoodYear Racing Team
|
Çağkan Bozalanlar
|
Hasan Evrensel
|
Skoda Fabia RS Rally2
|
2
|
10:06.2
|
3
|
4
|
Nethouse Rally Team
|
Mehmet Kamiloğlu
|
Hasan Önderol
|
Skoda Fabia RS Rally2
|
2
|
10:17.0
|
4
|
8
|
Carlot-Bezdikian RT
|
Hüseyin Şüküroğlu
|
Kemal Topçuoğlu
|
VW Polo GTI Rally2
|
2
|
10:22.5
|
5
|
2
|
Stage Cars Rally Team
|
Zeki Demirdeş
|
Ahmet Özerdem
|
Skoda Fabia Rally2
|
2
|
10:24.6
|
6
|
23
|
Beşok Racing Team
|
İlker Beşok
|
Şeref Karaoğlan
|
Canam Maverick
|
R
|
10:32.8
|
7
|
6
|
Sami Doğan Motors RT
|
Doruk Doğan
|
Ahmet Akbıçak
|
Skoda Fabia Rally2
|
2
|
10:35.8
|
8
|
7
|
GoodYear Racing Team
|
Oktay Çocuk
|
Hüseyin Çocuk
|
Skoda Fabia Rally2
|
2
|
10:59.0
|
9
|
11
|
Bilgimer Rally Team
|
Selen Bilgimer
|
Ali Burhan Sevil
|
Mitsubishi L. Evo6
|
1
|
10:59.2
|
10
|
24
|
Drift NEU Racing Team
|
Erdaş Uçaner
|
Berke Zeki
|
Canam Maverick
|
R
|
11:08.4
|
11
|
18
|
Bilgimer Rally Team
|
Hüseyin Yarkıner
|
Tonguz Özyıldız
|
Mitsubishi L. Evo7
|
1
|
11:58.8
|
12
|
9
|
Cem Yudulmaz
|
Cem Yudulmaz
|
Ahmet Gürün
|
Ford Fiesta Rally2
|
2
|
11:58.8
|
13
|
19
|
Bilgimer Rally Team
|
Hasan Karlıtaş
|
Metin Bıçkıcıoğlu
|
Mitsubishi L. Evo4
|
1
|
12:13.8
|
14
|
15
|
Salih Çelikkaya
|
Salih Çelikkaya
|
Özker Özçelebi
|
Mitsubishi L. Evo10
|
2
|
12:14.9
|
15
|
12
|
Biricik Rally Team
|
Hakan Biricik
|
Mustafa Gezer
|
Subaru Impreza
|
1
|
12:21.6
|
16
|
16
|
Stage Cars Rally Team
|
Remzi Hürkol
|
Barış Hürkol
|
Ford Fiesta R2
|
4
|
12:33.4
|
17
|
17
|
Bilgimer Rally Team
|
İlke Koçak
|
Ümit Koçak
|
Mitsubishi L. Evo9
|
1
|
17:04.7
|
18
|
22
|
Bilgimer Rally Team
|
Buse Bilgimer
|
Sabahittin Dağlı
|
Mitsubishi L. Evo9
|
1
|
21:33.9
|
19
|
14
|
BB Rally Team
|
İbrahim Yolcu Argün
|
Hande Küfi
|
Mitsubishi L. Evo9
|
N
|
25:59.2