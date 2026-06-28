Basel Holding 2026 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 4’üncü ayağı olan 17. İskele Rallisi, İskele Belediyesi’nin de katkılarıyla 2 günlük programla yapılıyor. İskele Belediyesi’nin yanı sıra, Caesar Projects, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon fatura ödeme platformu, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Doill, Chagla Car Care, Chagla Food & Drink, Aveon Sigorta, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve İkas Süpermarket’in de katkılarıyla hayata geçirilen yarış, 27 Haziran 2026 Cumartesi günü 54.Geleneksel İskele Festival Alanı’ndan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve KKTOK Başkanı Tigin Kişmir’in işaretiyle start aldı. 19 ekibin start adlığı rallide ekipler 2 kez art arda Ardahan Etabı’nı geçip ilk kez hayata geçirilen İskele Şehir İçi Özel Seyirci Etabı’nı geçtiler.

İskele Belediyesi Kapalı Pazar yerinin otoparkında gerçekleştirilen etapta ülkemizin en iyi Drift sporcularının da gösterisi yapıldı. Büyük ilgiyle takip edilen etapta en iyi dereceyi genç sporcu Doruk Doğan elde etmeyi başardı. Skoda Fabia Rally2 aracıyla Sami Doğan Motors Rally Team adına Ahmet Akbıçak’ın co-pilotluğunda yarışan Doruk, 1 dakika 5.2 saniyelik derecesiyle etabı kazanmayı başardı.

İlk günün lideri Sami Doğan-Halil Mulla ikilisi

5 farklı sınıfta toplam 19 ekibin katıldığı 17.İskele Rallisi’nin ilk gününde 2 Ardahan etabında da en iyi dereceyi elde eden Sami Doğan-Halil Mulla ikilisi liderliğe oturdu. VW Polo GTI Rally2 araçlarıyla Sami Doğan Motors Rally Team adına yarışan Sami Doğan-Halil Mulla ikilisi 10 dakika 04.1 saniyelik dereceleriyle ilk günün lideri olmayı başarırken, Skoda Fabia RS Rally 2 araçlarıyla GoodYear Racing Team adına yarışan Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi ikinci oldu. Günün üçüncüsü ise Skoda Fabia RS Rally2 araçlarıyla Nethouse Rally Team adına yarışan Mehmet Kamiloğlu-Hasan Önderol ikilisi oldu.

Resmi olmayan ilk gün dereceleri