Basel Holding 2026 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 4’üncü ayağı olan 17. İskele Rallisi, İskele Belediyesi’nin de katkılarıyla 2 günlük programla yapılıyor. İskele Belediyesi’nin yanı sıra, Caesar Projects, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon fatura ödeme platformu, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Doill, Chagla Car Care, Chagla Food & Drink, Aveon Sigorta, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve İkas Süpermarket’in de katkılarıyla hayata geçirilen yarış, 27 Haziran 2026 Cumartesi günü 54.Geleneksel İskele Festival Alanı’ndan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve KKTOK Başkanı Tigin Kişmir’in işaretiyle start aldı. 19 ekibin start adlığı rallide ekipler 2 kez art arda Ardahan Etabı’nı geçip ilk kez hayata geçirilen İskele Şehir İçi Özel Seyirci Etabı’nı geçtiler.

9 Drift Show 1

İskele Belediyesi Kapalı Pazar yerinin otoparkında gerçekleştirilen etapta ülkemizin en iyi Drift sporcularının da gösterisi yapıldı. Büyük ilgiyle takip edilen etapta en iyi dereceyi genç sporcu Doruk Doğan elde etmeyi başardı. Skoda Fabia Rally2 aracıyla Sami Doğan Motors Rally Team adına Ahmet Akbıçak’ın co-pilotluğunda yarışan Doruk, 1 dakika 5.2 saniyelik derecesiyle etabı kazanmayı başardı.

3 İlk Günün Lideri 2

İskele Rallisi’nde bir ilk yaşanacak
İskele Rallisi’nde bir ilk yaşanacak
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İlk günün lideri Sami Doğan-Halil Mulla ikilisi

5 farklı sınıfta toplam 19 ekibin katıldığı 17.İskele Rallisi’nin ilk gününde 2 Ardahan etabında da en iyi dereceyi elde eden Sami Doğan-Halil Mulla ikilisi liderliğe oturdu. VW Polo GTI Rally2 araçlarıyla Sami Doğan Motors Rally Team adına yarışan Sami Doğan-Halil Mulla ikilisi 10 dakika 04.1 saniyelik dereceleriyle ilk günün lideri olmayı başarırken, Skoda Fabia RS Rally 2 araçlarıyla GoodYear Racing Team adına yarışan Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi ikinci oldu. Günün üçüncüsü ise Skoda Fabia RS Rally2 araçlarıyla Nethouse Rally Team adına yarışan Mehmet Kamiloğlu-Hasan Önderol ikilisi oldu.

5 İlk Günün İkincisi 1

Resmi olmayan ilk gün dereceleri

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

Derece

1

3

Sami Doğan Motors RT

Sami Doğan

Halil Mulla

VW Polo GTI Rally2

2

10:04.1

2

1

GoodYear Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Evrensel

Skoda Fabia RS Rally2

2

10:06.2

3

4

Nethouse Rally Team

Mehmet Kamiloğlu

Hasan Önderol

Skoda Fabia RS Rally2

2

10:17.0

4

8

Carlot-Bezdikian RT

Hüseyin Şüküroğlu

Kemal Topçuoğlu

VW Polo GTI Rally2

2

10:22.5

5

2

Stage Cars Rally Team

Zeki Demirdeş

Ahmet Özerdem

Skoda Fabia Rally2

2

10:24.6

6

23

Beşok Racing Team

İlker Beşok

Şeref Karaoğlan

Canam Maverick

R

10:32.8

7

6

Sami Doğan Motors RT

Doruk Doğan

Ahmet Akbıçak

Skoda Fabia Rally2

2

10:35.8

8

7

GoodYear Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Skoda Fabia Rally2

2

10:59.0

9

11

Bilgimer Rally Team

Selen Bilgimer

Ali Burhan Sevil

Mitsubishi L. Evo6

1

10:59.2

10

24

Drift NEU Racing Team

Erdaş Uçaner

Berke Zeki

Canam Maverick

R

11:08.4

11

18

Bilgimer Rally Team

Hüseyin Yarkıner

Tonguz Özyıldız

Mitsubishi L. Evo7

1

11:58.8

12

9

Cem Yudulmaz

Cem Yudulmaz

Ahmet Gürün

Ford Fiesta Rally2

2

11:58.8

13

19

Bilgimer Rally Team

Hasan Karlıtaş

Metin Bıçkıcıoğlu

Mitsubishi L. Evo4

1

12:13.8

14

15

Salih Çelikkaya

Salih Çelikkaya

Özker Özçelebi

Mitsubishi L. Evo10

2

12:14.9

15

12

Biricik Rally Team

Hakan Biricik

Mustafa Gezer

Subaru Impreza

1

12:21.6

16

16

Stage Cars Rally Team

Remzi Hürkol

Barış Hürkol

Ford Fiesta R2

4

12:33.4

17

17

Bilgimer Rally Team

İlke Koçak

Ümit Koçak

Mitsubishi L. Evo9

1

17:04.7

18

22

Bilgimer Rally Team

Buse Bilgimer

Sabahittin Dağlı

Mitsubishi L. Evo9

1

21:33.9

19

14

BB Rally Team

İbrahim Yolcu Argün

Hande Küfi

Mitsubishi L. Evo9

N

25:59.2