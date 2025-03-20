Kuzey Kıbrıs’ta basketbol severlerin merakla beklediği MusMer UniLeague Final Four için hazırlıklar tamamlandı. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Güzelyurt Spor Salonu’nda gerçekleşecek organizasyon, büyük bir rekabete sahne olacak.

Basketbol heyecanına ek olarak, organizasyon sırasında ışık ve lazer gösterileri, müzik performansları, bando takımı ve DJ etkinlikleri yer alacak. Final maçına büyük bir katılım bekleniyor.

ANTRENÖRLERDEN FİNAL FOUR ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Başantrenörü Ahmet Güneralp: "Sezon boyunca iyi bir organizasyonla mücadele ettik. Final Four formatı her türlü sürprize açık bir sistem, bu yüzden dikkatli olmalıyız. Hedefimiz geçen yıl olduğu gibi şampiyon olmak."

Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Bilgin Güldoğuş:"Sezonun ilk yarısını yenilgisiz tamamladık. İkinci yarıda ise yoğun maç trafiği oyuncularımızı etkiledi. Amacımız hem yarı final hem de finalde izleyenlere kaliteli basketbol izletmek ve şampiyon olmak."

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Başantrenörü Mayowa: "Playofflardaki birincil hedefimiz, en yüksek seviyede mücadele etmek ve bir adım daha ileriye gitmek, aynı zamanda takımımızın odak ve disiplinini korumaktır. Lig rekabetçi ve iyi organize olmuş bir şekilde ilerledi, güçlü rakiplerle karşılaştık ve bu da bizi gelişmeye zorladı. Şu anda takım iyi bir ruh halinde ve en yüksek seviyede performans sergilemeye, sağlıklı ve motive kalmaya hazır. Antrenmanlarımız yoğun ve odaklanmış bir şekilde, takım uyumunu geliştirerek önümüzdeki zorluklara hazırlanıyoruz. Playofflara kalmayı başaran diğer üniversite takımlarını ve antrenörlerini takdir ediyor, onlara playofflarda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz."

Doğu Akdeniz Üniversitesi Başantrenörü Enver Tatlıcıoğlu: "İlk hedefimiz Play-Off’a kalmaktı ve bunu başardık. Şimdi zorlu bir yarı final maçına çıkacağız. Favori olmadığımızın bilincindeyiz ama sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız."

MusMer UniLeague Final Four, büyük mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor.

Maç Programı

Güzelyurt Spor Salonu

21 Mart Cuma – Yarı Final

18:00 | Yakın Doğu Üniversitesi - Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

20:00 | Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi

23 Mart Pazar – Final Günü

17:30 | Üçüncülük Maçı

19:30 | Final Maçı

MusMer UniLeague Puan Durumu

Sıra Takım Puan Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Sayı Yediği Sayı

1 Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 19 10 9 1 694 449

2 Yakın Doğu Üniversitesi 18 10 8 2 688 590

3 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 17 10 7 3 625 550

4 Doğu Akdeniz Üniversitesi 14 10 4 6 641 660

Bireysel Performans Liderleri

Sayı Krallığı

1- Marcel Tshidi Ngoyi – 21.2 sayı ortalaması

2- Halil Çetinay – 19.4 sayı ortalaması

3- Kerem Eğe Öztüre – 15.7 sayı ortalaması

Verimlilik Sıralaması

1- Marcel Tshidi Ngoyi – 22.3 verimlilik puanı

2- Temur Rustamov – 18.7 verimlilik puanı

3- Hasan Sakkallı – 18.2 verimlilik puanı

Ribaund Liderleri

1- Voldi Longby – 12.2 ribaund ortalaması

2- Kerem Eğe Öztüre – 11 ribaund ortalaması

3- Salomon Essam – 9.6 ribaund ortalaması

Asist Liderleri

1- Temur Rustamov – 5.6 asist ortalaması

2- Aykut Fidansoy – 3.2 asist ortalaması

3- Altuğ Soyöz – 2.6 asist ortalaması