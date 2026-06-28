Basel Holding 2026 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 4’üncü ayağı olan 17. İskele Rallisi, 2 günlük programla İskele'de gerçekleştirildi. İskele Belediyesi’nin yanı sıra, Caesar Projects, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon fatura ödeme platformu, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Doill, Chagla Car Care, Chagla Food & Drink, Aveon Sigorta, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve İkas Süpermarket’in de katkılarıyla hayata geçirilen yarış, 27 Haziran 2026 Cumartesi günü 54. Geleneksel İskele Festival Alanı’ndan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve KKTOK Başkanı Tigin Kişmir’in işaretiyle start aldı. 19 ekibin start aldığı ve iki günlük programla hayata geçirilen rallide toplam 9 etap geçildi.

YARIŞIN BİRİNCİSİ BOZALANLAR-EVRENSEL İKİLİSİ

Sıcak havaya rağmen zorlu etaplarda en iyi dereceyi elde etmeyi başaran ekip, Skoda Fabia RS Rally 2 araçlarıyla GoodYear Racing Team adına yarışan Çağkan Bozalanlar- Hasan Evrensel ikilisi oldu. Yarışta ikincilik VW Polo GTI Rally2 ile Sami Doğan Motors Rally Team adına yarışan Sami Doğan-Halil Mulla ikilisinin olurken, rallinin üçüncüsü Skoda Fabia RS Rally2 araçlarıyla Broadmax Rally Team adına yarışan Mehmet Kamiloğlu-Hasan Önderol ikilisi oldu.

ÖMER YILDIZ RALLİ KUPASI BİRİNCİSİ İLKER BEŞOK-ŞEREF KARAOĞLAN İKİLİSİ

Büyük çekişmeye sahne olan yarışta 2026 Ömer Yıldız Mahalli Ralli Kupası birincisi Canam Maverick araçlarıyla Beşok Racing Team adına yarışan İlker Beşok-Şeref Karaoğlan ikilisi oldu. Drift NEU Racing Team adına yarışan Erdaş Uçaner-Berke Zeki ikilisi ikinci olurken, Biricik Rally Team adına Subaru Impreza ile yarışan Hakan Biricik-Mustafa Gezer ikilisi üçüncü oldu. Sınıf 2 birincisi Hüseyin Şüküroğlu-Kemal Topcuoğlu ikilisi, Sınıf R birincisi İlker Beşok-Şeref Karaoğlan ikilisi, Sınıf 1 birincisi Hakan Biricik-Mustafa Gezer ikilisi, Sınıf 4 birincisi Remzi Hürkol-Barış Hürkol ikilisi, genç pilotlar birincisi İlker Beşok, genç co-pilotlar birincisi Hasan Önderol, Kadın pilotlar birincisi Buse Bilgimer, Master pilotlar birincisi Sami Doğan ve Master Co-pilotlar birincisi Hüseyin Çocuk olmayı başardı. “2026 Vahide Çobanoğlu Yarışın En Centilmen Sporcuları Özel Ödülü” ise Sabahattin Dağlı’ya verildi. Yarış sonunda İskele Festival alanında yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Seymen Yılmaz ve Ahmet Orun takdim etti.

Resmi olmayan ilk gün dereceleri