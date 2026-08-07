Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, yaklaşan yerel seçimler öncesinde Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkan adayının Dr. Özkul Haraç olduğunu duyurdu.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, partinin Lefkoşa Türk Belediyesi başkan adayını açıkladı.

Arıklı, paylaşımında, "İşte YDP'nin Lefkoşa Belediye Başkan Adayı; Dr. Özkul Haraç" ifadelerine yer verdi.

1992 yılında Hatay'da doğan Dr. Özkul Haraç, lisans ve yüksek lisans eğitimini Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde, doktora eğitimini ise Yakın Doğu Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmaları Anabilim Dalı'nda tamamladı.

Stratejik iletişim, siyasal iletişim, algı yönetimi, propaganda ve kültürel diplomasi alanlarında uzmanlaşan Haraç, yükseköğrenim, uluslararası eğitim, enerji, sağlık ve üretim sektörlerinde orta ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

Kıbrıs Türk Kızılayı başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapan Haraç, 6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman'daki gönüllü arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Haraç'ın iyi derecede İngilizce, orta derecede ise Arapça bildiği belirtildi.