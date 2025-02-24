Lefkoşa’da “Doyduk Doyduk” adlı restoran sahibi Ahmet Keskin, restoranında güpegündüz silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren 25 yaşındaki TC vatandaşı Muharrem Lermi, Havalimanı’ndan ülkeden çıkış yapmaya çalışırken yakalandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Muharrem Lermi’nin ardından, olayla bağlantısı olduğu belirlenen ve silahı Lermi’ye tedarik eden 30 yaşındaki Metin Eninanç dün gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Doyduk Doyduk” adlı restoranda saat 15.15 sıralarında meydana geldi.

Söz konusu restorana giden Muharrem Lermi, işletme içerisinde bulunan Ahmet Keskin'i tasarrufunda bulundurduğu tabanca ile ateş ederek sağ ayak baldırından yaraladı.

Olayda yaralanan Ahmet Keskin kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Keskin’i silahla yaralayıp kaçan Muharrem Lermi, polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu Havalimanı’ndan ülkeden çıkış yapmaya çalışırken yakalandı. Muharrem Lermi’nin adaya “turist” olarak girdiği tespit edildi.

Lefkoşa’da meydana gelen “Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma, Tasarruf, Kullanma, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu ve Meskun Mahalde Ateş Açma” suçlarından tutuklanan zanlı Muharrem Lermi dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Sunalp, 22 Şubat 2025 tarihinde saat 15.15 raddelerinde; Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Lefkoşa’da sakin müşteki Ahmet Keskı̇n’in yapmakta olduğu bir restorantın içerisinde, zanlı Muharrem Lermi’nin tasarrufundaki G5641023 seri numaralı Glock marka tabanca ile işletme sahibi Ahmet Keskı̇n’in sağ bacağının arka kısmına bir el ateş etmek suretiyle adı edileni ağır şekilde yaraladığını mahkemeye aktardı.

KAÇARKEN ATTIĞI TABANCASI, CEKET VE ŞAPKASI BULUNDU

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemede olay yerinde 1 adet 9 mm kovan, yine olay çevresinde yapılan araştırmalarda ise zanlının giymekte olduğu bir adet ceket ve şapka ile bahse konu tabanca ve sürgü içerisinde 1 adet, şarjörde ise 7 adet olmak üzere toplamda 8 adet 9mm çapındaki canlı mermiler bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis memuru mesele ile ilgili başlatılan soruşturma ve incelenen kamera görüntülerinde zanlının eşkalinin tespit edildiği ve sınır kapılarına bilgi verildiğini söyledi.

Polis zanlının Havalimanı’ndan çıkış yapacağı esnada tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını, müşteki Ahmet Keskı̇n’in ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde gerçekleştirilen ameliyatına müteakip aynı servisin yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alındığını aktardı.

Polis memuru yürütülen soruşturma kapsamında zanlının bazı beyanları olduğu bunların araştırılacağını ayrıca zanlının kullandığı silahın balistik incelemeye gönderileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Öte yandan Saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Muharrem Lermi’nin ardından, olayla bağlantısı olduğu belirlenen ve silahı Lermi’ye tedarik eden 30 yaşındaki Metin Eninanç dün gözaltına alındı.

Metin Eninanç’ın bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.