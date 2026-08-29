Atina’da Vangelis Zampounis cinayeti ile ilgili olarak Interpol tarafından aranırken, ihbar üzerine Esentepe bölgesinde yakalanan Alexey Shokpa 3 gün süren tutukluluğun ardından dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Berkay Sürmelioğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlı Alexey Shokpa’nın “Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal, Gizlice Girme, Yetkili Makamlardan İzinsiz KKTC Topraklarını Terk Etmek ve KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlının 24 Ağustos 2026 tarihinde alınan bilgi üzerine Esentepe’de kalmakta olan 43 yaşındaki Rus uyruklu zanlı Alexey Shokpa’nın 31 Temmuz 2025 tarihinden itibaren 389 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini ve zanlıdan yapılan sorguda KKTC Havaalanı bölgesi sorumluluk sahası olan birinci derece askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ederek KKTC topraklarından ayrılıp Güney Kıbrıs’a geçtiği ve Temmuz 2026 yılı içerisinde yine aynı bölgeden gizlice girip ihlal ettikten sonra Kuzey Kıbrıs’a geçiş yaptığı beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre zarfından ifade aldıklarını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, zanlının KKTC’de başka bir suça karışıp karışmadığına dair araştırma yapılacağını ifade ederek, 6 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Öte yandan Yunan makamları tarafından “Endik” isimli çeteye üyeliği ve Vangelis Zabunis cinayetiyle bağlantısı nedeniyle aranan ve geçen hafta KKTC’de yakalanan 43 yaşındaki Aleksey Sokpa isimli Rus tetikçiyle ile ilgili haberler Rum basınında da yer aldı.

Söz konusu şahsın geçen hafta KKTC polisinin Esentepe’de düzenlediği bir operasyonda yakalandığını ve göz altında olduğunu yazan Fileleftheros, söz konusu meseleyle ilgili olarak ilk andan itibaren Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında istişare yapıldığını belirtti.

Gazetenin elindeki “çapraz bilgilerin” Rum ve Yunan polisi arasında gerçekleşen istişare temelinde, çabaların KKTC ile Rum kesimi arasındaki İki Toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesine odaklandığını belirttiği kaydedildi.

Rus tetikçinin göz altı süresinin bugün dolacağını ve iadesi için iki toplumlu komite aracılığıyla faaliyetlerde bulunulduğunu ifade eden gazete, Rus tetikçinin Yunanistan’a iade edilmesiyle ilgili nihai hedefe ulaşılması için KKTC ile Rum tarafı arasındaki gayri resmi iş birliğinin kullanılmasına dair senaryonun, yalnızca bilgilerle desteklenmediğine işaret etti.

Geçmişte yaşanan durumlardan ötürü bunun mümkün olduğunun düşünüldüğünü yazan gazete, ülkesinde cinayetten aranan ve bir yıl önce KKTC’de yakalanıp iki toplumlu komiteyle yapılan istişarenin akabinde BM aracılığıyla Rum Yönetimine iade edilen İsrailliyi (Daniel Yehonatan Zarug) anımsattı.

Gazetenin “kaynağı” ise 43 yaşındaki Rus tetikçinin Türkiye’ye iade edilmesi senaryosunun ihtimal dışında bırakılmamasına işaret etti.

Haberde, şahsın göz altı süresinin dolmasıyla birlikte durumun netleşmesinin beklendiği kaydedildi.