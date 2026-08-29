Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ile Özel Harekat Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla dün gece ve bugün 20.00 - 04.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Asayiş ve trafik denetimlerinde 42 kişi tutuklandı, 125 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı, 2066 kişi trafik suçundan ceza aldı ve 48 araç trafikten men edildi.

-Lefkoşa...

Polis'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler, kahvehaneler, pansiyonlar, işçi lojmanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından ortak gerçekleştirilen operasyon sonucu, tasarrufunda 650 gram kokain, 20 gram hintkeneviri türü, 10 gram MDMA türü toz ile 10 gram uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 350 hap, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan 2 hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 1110 ABD Doları nakit para tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Ülkede ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 19 kişi tutuklanırken, kumarhaneye girmesi yasak 29 kişiye idari para cezası kesildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 1070 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 3 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı.

-Gazimağusa

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler, bahis ofisleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 14 kişi tutuklandı. Kumarhaneye girmesi yasak 19 kişiye idari para cezası kesilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 336 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç trafikten men edildi.

-Girne

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Ülkede ikamet izinsiz kalan 3 kişi tutuklanırken, kumarhaneye girmesi yasak 59 kişiye idari para cezası kesilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca, işletme kapatma saatine uymadığı ve müzik izni olmadığı halde müzik yayını yaptığı tespit edilen 1 eğlence mekânı işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 354 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 38 araç da trafikten men edildi.

-Güzelyurt

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ve KKTC’de ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 91 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.

-İskele

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Kontrol maksatlı durdurulan bir araçtan inip koşarak kaçtığı sırada tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Kumarhaneye girmesi yasak 16 kişiye idari para cezası kesilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki sattığı tespit edilen 1 eğlence mekanı işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin İskele bölgesinde yaptığı denetimde, 216 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 2 araç trafikten men edildi.