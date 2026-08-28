Lefkoşa’da meydana gelen “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz” ve “çocuğun cinsel istismarı” suçlarından tutuklanan 20 yaşındaki Türkmenistan uyruklu isminin baş harfleri Y.K. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Erkan Yılmaz, olayla ilgili bulguları aktardı. Yılmaz, 2025 yılı içerisinde Lefkoşa’da yapımı devam eden bir okulun boş inşaatında Y.K.’nin, Lefkoşa’da sakin 14 yaşındaki kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girmek suretiyle cinsel tecavüzde bulunduğunu söyledi.

Polis, olayın 15 Ağustos tarihinde polisin bilgisine geldiğini ve Y.K.’nin derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Soruşturma kapsamında müştekinin kullandığı telefon ile zanlının telefonunun emare alındığını kaydeden polis, Y.K.’nin suçunu kabul eder nitelikte ifade verdiğini aktardı.

Polis ayrıca müşteki ile zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirileceğini belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Y.K.’nin 4 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.