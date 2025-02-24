Haspolat’ta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) öğrenci yurdunda bıçaklı kavga çıktı, polis dört kişiyi tutukladı.

Önceki akşam saat 19.20’de meydana gelen olayda, Kazakistanlı 19 yaşındaki Arsen Satımbaev ile Kazakistanlı 20 yaşındaki Beksultan Akhmet, Tacikistanlı 19 yaşındaki Romiz Makhmadalıev ve Tacikistanlı 19 yaşındaki Maruf Mı̇rzoev ile kavga etti.

Kavga sırasında Maruf Mı̇rzoev’in tasarrufunda kanunsuz bulundurup taşıdığı bıçağı korkutmak amacıyla gelişigüzel salladığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

“Korkutmak Amacı ile Silah Taşıma, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Kavga ve Rahatsızlık” suçlarından tutuklanan zanlılar Arsen Satımbaev, Beksultan Akhmet, Romiz Makhmadalıev ve Maruf Mı̇rzoev dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis önceki akşam saat 19.20 raddelerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde Bufavento yurdunun koridoru içerisinde aynı okulda öğrenci olan Kazakistanlı zanlılar Arsen Satımbaev ve Beksultan Akhmet bir taraf, Tacikistanlı zanlılar Romiz Makhmadalıev ve Maruf Mirzoev ise diğer bir taraf olup bir kavga sırasında yer aldıklarını mahkemeye aktardı.

Polis zanlı Maruf Mı̇rzoev kavga esnasında elinde kanunsuz olarak taşıdığı toplam uzunluğu 16 cm ağız uzunluğu 7 cm olan bıçağı sağa sola sallamak sureti ile korkutmak amacıyla silah taşıdığını ve konu bıçağın emare olarak alındığını belirterek zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis soruşturma kapsamında zanlının beyanları olduğunu ancak gönüllü ifade vermediklerini, yurt içerisinde bulunan ve emare olarak alınan kamera görüntülerinin incelemesinin devam ettiğini soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.