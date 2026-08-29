Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan İranlı zanlılar ile askeri yasak bölgeyi ihlal ve insan kaçakçılığı suçundan tutuklanan Pakistanlı zanlı Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarıldı. Askeri mahkemenin ardından Pakistanlı zanlı Lefkoşa Kaza Mahkemesine de çıkarıldı.

Askeri mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Metin Cengiz olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan İranlı zanlıların askeri bölgeyi ihlal, Pakistanlı zanlının ise askeri yasak bölgeyi ihlal ve insan kaçakçılığı suçundan methalder olduğunu söyledi.

Polis, 25 Ağustos 2026 tarihinde saat 04:30 raddelerinde zanlıların Haspolat bölgesinde birinci derece askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ettikleri sırada nöbetçi askerler tarafından suçüstü hali gereği tespit edilip tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde İran uyruklu zanlıların 23 Ağustos 2026 tarihinde KKTC'ye geldiklerini, Pakistanlı zanlı aracılığıyla Güney Kıbrıs’a gitmeye çalıştıklarını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlı M.M.E.’in ifadesinde savaştan dolayı İran’dan Türkiye’ye, oradan da KKTC’ye geldiklerini, amaçlarının Güney Kıbrıs’a gidip iş bulup çalışmak olduğunu söylediğini kaydetti.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıların tahkikata etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade etti. Polis, P. S. ve S. S.’nin çift olduklarını, biri 12, diğer 14 yaşında iki çocuklarının olduğunu belirtti. Polis, İranlı beş zanlı ile 2 çocuğun eski Ercan Tutuklu Evi’nde 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Polis, Pakistanlı zanlının ise cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, İranlı beş zanlının çocuklarıyla birlikte eski Ercan Tutuklu Evi’nde 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. Yargıç, Z. A.’nin ise 6 gün süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Askeri mahkemenin ardından Z. A. Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aysın Demirci olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan zanlıyla ilgili yapılan soruşturmada Z. A.nin İranlıları Güney Kıbrıs'a götürmek için 2 bin 250 euroya anlaştığını tespit ettiklerini belirtti.

Polis, zanlının askeri yasak bölgeyi ihlal suçunun yanı sıra insan kaçakçılığı suçu da işlediğini belirtti. Polis, Z. A.’nin 14 ve 15 Ağustos tarihlerinde Haspolat’ta bilmediği bir yerden geçerek birinci derece askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ettikten sonra yetkili makamdan izin almaksızın ülkeyi terk ettiğini, Güney Kıbrıs’ta bir gün kaldıktan sonra tekrar KKTC'ye geri geldiğini itiraf ettiğini aktardı. Polis, zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu ancak 14 ve 15 Ağustos tarihlerinde yine yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gidip geldiğini belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıyı insan kaçakçılığı suçlamasından yargılanmak üzere 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.