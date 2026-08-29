Lapta Karşıyaka’da 1963 olaylarına ilişkin röportaj yaptığı iddia edilen Kıbrıslı Rum isminin baş harfleri M.Y. isimli kadın, köy kahvehanesinde yaşanan gerilimin ardından dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kamerası açık şekilde izinsiz röportaj yaptığı iddiasıyla polise şikâyet edilen zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerinin kimlik ibrazı talebi üzerine yaşanan tartışmanın ardından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında kaldığı otel odasında yapılan aramada birden fazla SIM kartı ve çeşitli sokak adresleri tespit edildi. Zanlı, 15 bin TL nakdi teminatla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

1963 OLAYLARINI KONUŞMAK İÇİN KAHVEHANEYE GELDİ, KAMERA GERİLİMİ ÇIKTI

Olay, Lapta Karşıyaka’da bulunan bir köy kahvehanesinde meydana geldi. Mahkemeye yansıyan bilgilere göre Londra’da yaşayan M.Y., 1963 olaylarıyla ilgili röportaj yapmak amacıyla kahvehanede bulunduğu sırada kamerasını açtı. Kameranın açık şekilde röportaj yapıldığını gören kahvehane sakinlerinin durumdan rahatsız olduğu ve bunun üzerine polise şikâyette bulunulduğu öğrenildi. Şikâyetin ardından polis ekipleri kısa süre içerisinde olay yerine giderek inceleme başlattı.

“KİMLİĞİMİ GÖSTERMEK ZORUNDA DEĞİLİM” SÖZLERİ GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından M.Y.’den kimlik ibraz etmesi istendi. Ancak zanlının bu talebe yüksek sesle “Size kimliğimi göstermek zorunda değilim” şeklinde karşılık verdiği iddia edildi. Kimlik konusunda yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine polis tarafından M.Y.’nin tutuklandığı öğrenildi. Köy kahvehanesinde başlayan olay polis soruşturmasına, ardından da mahkeme sürecine taşındı.

LARNAKA’DAN ADAYA GELDİ, KUZEYDE OTELE YERLEŞTİ

Mahkemede aktarılan bilgilere göre yaşamını Londra’da sürdüren M.Y., adaya Larnaka Havalimanı üzerinden giriş yaptı. Zanlının 18 Ağustos tarihinde Kıbrıs’ın kuzeyine geldiği ve Girne bölgesinde bulunan bir otele yerleştiği belirtildi. Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında zanlının kaldığı otel odası da mercek altına alındı.

OTEL ODASINDA ÇOK SAYIDA SİM KARTI! ADRESLER DE TESPİT EDİLDİ

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri otel odasında gerçekleştirilen aramada ortaya çıktı.

Polisin yaptığı aramada birden fazla SIM kartı ile çeşitli sokak adreslerinin tespit edildiği mahkemeye yansıdı. Bulunan materyaller soruşturma dosyasına dahil edilirken, zanlının yanında bulunan elektronik cihazlar da incelemeye gönderildi.

TELEFON VE LAPTOP ŞİFRELERİNİ VERMEDİ

M.Y.’nin polisin talebine rağmen laptop ve cep telefonlarının şifrelerini vermeyi reddettiği öğrenildi. Bunun üzerine zanlıya ait bilgisayar ve cep telefonunun PGM Data İnceleme Birimi’ne gönderildiği belirtildi. Elektronik cihazlarda yapılacak incelemenin soruşturma açısından önem taşıdığı mahkemede aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

KAHVEHANE SAKİNLERİ: “RAHATSIZ OLDUK”

Mahkemede yeminli şahadet veren polis, olay sırasında kahvehanede bulunan şahısların ifadelerinin alındığını belirtti. Polisin aktardığına göre kahvehanede bulunan bazı kişiler, yapılan çekim ve röportaj nedeniyle rahatsız olduklarını ifade etti. Soruşturma kapsamında gerekli ifadelerin alındığını belirten polis, tahkikatın tamamlandığını mahkemeye bildirdi.

Polis, soruşturmanın tamamlanmasının ardından zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. M.Y. hakkında “Sakinler Kaydı Yasası’na aykırı hareket” ve “Rahatsızlık” suçlarından işlem yapıldığı mahkemeye aktarıldı. Girne Kaza Mahkemesi, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasakladı. Mahkeme ayrıca M.Y.’nin 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.