Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenledikleri iddia edilen isminin baş harfleri K.B. ve D.D. dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Nurettin Özgenler, zanlıların 28 Ağustos 2026 tarihinde Alayköy’de meydana gelen “kanunsuz ateşli silah taşıma, tasarruf ve kullanma”, “kanunsuz patlayıcı madde taşıma, tasarruf ve kullanma” ile “meskûn mahalde ateş açma” suçlarından methaldar olduklarını söyledi.

Polis, olayın saat 00.30 sıralarında Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde meydana geldiğini belirtti. Zanlıların, kendilerine konsomatris kız verilmediği gerekçesiyle tasarruflarında kanunsuz olarak bulunan Felix Sarasqueta marka bindirikli av tüfeğiyle gece kulübü tabelasına iki el ateş ettikleri aktarıldı.

Zanlıların daha sonra Girne’de LD 558 plakalı araç içerisinde tespit edildiklerini belirten polis, araçta yapılan aramada av tüfeği ile aracın sol ön koltuğu altında beyaz renk poşet içerisinde 15 adet av fişeğinin bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis, zanlıların suçüstü tutuklandığını, el ve yüz swap örneklerinin alındığını, tüfek ve fişeklerin incelemeye gönderileceğini kaydetti. Soruşturma kapsamında alınması gereken ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirten polis, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

“NEDEN ÜÇ GÜN TUTUKLU KALACAĞIZ?”

Mahkemede söz alan zanlılar ise “Polise olanları anlattık, olan belli, biten belli, neden üç gün tutuklu kalacağız” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, işlendiği iddia edilen suçların ciddi suçlar olduğuna dikkat çekerek, zanlılar K.B. ve D.D.’nin 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi