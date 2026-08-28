KKTC’de YDÜ kampüsünde kamp yapacağı açıklanan FC Barcelona Akademisi, Rum tarafının girişimleri ve diplomatik baskılarının ardından geri adım attı. Baskıların ardından Barcelona, Kuzey Kıbrıs kampını iptal etti.

Barcelona’nın akademisi tarafından Lefkoşa’da düzenlenmesi planlanan futbol kampına ilişkin kulübün resmi internet sitesindeki sayfanın kaldırıldığı görüldü.

Barcelona’nın internet sitesinde daha önce yer alan "https://www.fcbarcelona.com/en/card/4553815/lefkosa-camp" linkli sayfada, kampın 7-11 ve 16-20 Eylül 2026 tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenleneceği ve konumun “Lefkosa, Kuzey Kıbrıs” olarak belirtildiği görülüyordu.

Ancak dün itibarıyla Barcelona’nın resmi internet sitesindeki söz konusu bağlantı açıldığında kampın tarih, konum ve program bilgileri artık görüntülenmiyor.

Kampın Barcelona’nın etkinlik ve konum haritasında yer alan bilgilerinin de kaldırıldığı görüldü.

DİPLOMATİK GİRİŞİMLERİN ARDINDAN GELDİ

Söz konusu gelişme, Barcelona’nın kuzeyde düzenlemesi planlanan futbol kampı nedeniyle son günlerde yaşanan diplomatik girişimlerin ardından geldi.

Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu UEFA ile istişare ederek İspanya Futbol Federasyonu’na başvurmuş ve kampın düzenlenmemesi için girişimde bulunmuştu.

Rum medyası, kampın iptal edilmesini flaş haber olarak duyururken, gelişmeyi “diplomatik baskının sonucu” olarak değerlendirdi.

Haberde, “Yapılan diplomatik baskılar sonucunda FC Barcelona, spor kampı programını yeniden değerlendirdi ve etkinliği iptal etmeye karar verdi” ifadelerine yer verildi.

Kampın, 16-20 Eylül tarihleri arasında KKTC’de gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

ELAM'DAN AÇIKLAMA: HEDEFİMİZE ULAŞTIK

Güney Kıbrıs’taki aşırı sağcı parti ELAM, Barcelona’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde düzenlemesi planlanan futbol antrenman kampının iptal edilmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

ELAM tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, 23 Ağustos’ta yayımladıkları açıklamayla Barcelona’nın kuzeyde düzenlemesi planlanan futbol kampının iptal edilmesini talep ettikleri belirtildi.

Partinin, Avrupa düzeyinde gerçekleştirdiği girişimlerin yanı sıra Güney Kıbrıs hükümeti ve diğer yetkili kurumların yürüttüğü çalışmalarla aynı hedef doğrultusunda hareket ettiği ifade edildi.

Açıklamada, “Hükümetin ve müdahalede bulunan herkesin, işgal altındaki bölgelerde planlanan etkinliğin bugün iptal edilmesinin resmileşmesini sağlayan hızlı tepkisini ve eylemlerini selamlıyoruz” ifadelerine yer verildi.

ELAM, FC Barcelona Akademisi’nin Lefkoşa’daki kamp programının iptal edilmesini zafer olarak değerlendirdi.

ELAM, engelleme çalışması için Rum Başkan Nikos Christodoulides ve devletin tüm birimleriyle “ortak çalıştıkları” belirtti.

ELAM’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aynı hedef doğrultusunda atılan adımlar sonucunda işgal altında yapılması planlanan program iptal edilmiştir. Hükümetin ve müdahale eden herkesin gösterdiği hızlı tepkiyi ve attığı adımları selamlıyoruz”