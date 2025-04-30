KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek. İtalya’nın Sardinya şehrinde 2 – 3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, dün sabah adadan ayrıldı. Gün içerisinde İtalya’ya ulaşan Engelsiz Yüreklerimiz, Avrupa Şampiyonası için yoğun bir hazırlık geçirdiler.