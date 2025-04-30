Yer: Güzelyurt Spor Salonu

Hakemler: Ülviye Beşe, Hatice Ersözlü, Ahmet Enes Güngördü

Base Basketbol: Ğrecious (2), Pervin (5), Ziynet (4), Gülşen (9), Damla, Judel, Fatma. Yaren (1), Yelda (2), Tetenda

DAÜ G.Birliği: Yağmur (10), Nehir, Kamegelo ( , Wyuani (10), Aleyna (2), Melisa (4), Nezaket (4), Rümeysa (13), Arzum (2)

İlk periyot: 14-16

İlk yarı: 20-30

Üçüncü periyot: 22-44

Takı & Takı Kadınlar Ligi’nde DAÜ Larnaka Gençler Birliği Güzelyurt’ta oynanan maçta Base Basketbol’u 54-31 mağlup etti. İlk periyot dışında DAÜ Gençler Birliği üstün oynarken devreyi 30-20 önde geçti. İkinci yarıda farkı açan DAÜ Gençler Birliği maçı 54-31 kazanarak puanını 5’e çıkararak liderliğini sürdürdü. Base ise ikinci yenilgisini aldı. DAÜ Gençler Birliği oyuncusu Rümeysa 13 sayı, 9 ribaund ve 20 verimlilikle maçta öne çıkan isim oldu.