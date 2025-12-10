Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, her evin veya mutfağın direği konumunda olan ve ülkemizin önemli ürünlerinden biri olan patatesin tazesinin piyasaya çıkmasına karşın vatandaşın taze patates yemekten korkar olduğu bildirilmekte.

Ülkemizde sofraların vazgeçilmezi olan taze patatesin manav tezgahlarında yerini aldığı bugünlerde kilosunun 70 – 75 TL’den satıldığı bildirilirken, bu fiyatlar karşısında vatandaşın elini patates almak için tezgaha götürmekten çekindiği bize gelen bilgiler arasında yer almakta.

Her geçen yıl üretimi biraz daha azalması ve nüfusun ise artmasından dolayı patatesin fiyatının çok fazla düşmeyeceği gelen bilgiler arasında yer alırken, vatandaşın yine de bu hayat pahalılığında diğer ürünlere karşın daha ucuz olan patatesi tüketmeye devam ettiği bildirildi.