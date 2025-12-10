Bu halleri görünce her zaman bu gibi yazılar yazılır fakat işin gerçeği da budur yazmak gerekir ;- Be ahbap be doğayı hiçe sayıp hep cebini düşünen sen ve siz hepiniz. Gördünüz mü manzara-i umumiyeyi? Derelerin yataklarını değiştirmenin, daraltmanın onu ıslah etmeye çalışmanın bedelini ? Doğayı ıslah edemezsin ama sen ona uygun olarak yapacaksın her ne yapıyorsan. Örneğin yol mu yapıyorsun ve dere yatağından mı geçmen gerekir, asla derenin yönünü değiştirmeyeceksin, yatağını daraltmayacaksın aksine daha da genişletip betonla koruganlı hale getirebilirsin.

köprü yapacaksan öyle yuf deliği gibi delik bırakıp üstünü betonlayıp sonra da asvaltı döküp gitmeyeceksin. Bak eskiden insanlar nasıl köprü yaparlardı da öğrenesin ama bilmediğinden değil işine gelmediğinden yapmazsın çünkü kârından gidecek az kazanacaksın onun için yaptım oldu mantığıyla yapıp gidersin.

Sonunda sen 5 kuruş fazla kazanacan diye o yağmayan yağmur gün gelir aha böyle

yağar ve kendi bildiği yoldan gidip senin yaptığın yolunu da, köprünü de, evlerini de arabalarını da önüne katıp katar edip götürür...

(Hasan Mullaoğulları)

Hiç bir doğa olayına karşı hazırlıklı değiliz maalesef. Küresel ısınmanın derecesi yükseldikçe, aşırı hava olaylarının daha sık ve daha kötü yaşanacağı, uzun yıllardan beridir söyleniyor. Yani bu yağmurların olacağını biliyorduk. Derelerin taşacağını, taştığında da nerelere suyun ulaşacağını biliyorduk. Bu bölgelerdeki yapılaşmayı durdurup, sıkıntılı olanları yıkıp, yeni yapılaşmayı da derenin taşma sınırını gözeterek planlamamanızın tek nedeni, inşaat sermayesine teslim olmanızdır. Tıpkı depreme uygun olmayan yerlere, depreme dayanıksız inşaatlar yapılmasına izin vermeniz, göz yummanız gibi.

(Salih Erşangil)

Yılardır kurak geçen ülkede ilk yağmurlarda derelerin ve göletlerin dolması ve taşmasının sebebi ne olabilir?

(İsmet Ezel)

Benim anlamadığım şey şu:

Her sene bu yollar selden dolayı evlerin içine kadar su tutuyor. Bunun sebebinin ise devletin dere yataklarını imara açıp oralara evler yaptırtması olduğunu da biliyoruz.

Tamam, anladık bunu ama her sene bu yolların batmasına rağmen belediyeler neden yeni dere yolu açmayıp ertesi yıl tekrar batmasını bekliyor?

Hadi belediye başkanları ilgisiz...

Peki bölgelerdeki halk neden bu konuda belediyelere sert davranmıyor?

Hükümet veya karayollarını falan söylemiyorum bile. Onlardan zaten beklentim bitti. Belediyeler ve beldelerin insanlarına soruyorum.

Bu sene de hayırlısıyla birisi daha ölsün de mevlid geleneğimiz korunsun diye mi bekliyorlar?

(Tarkan Alpmut)

BEREKETİ FELAKET OLARAK YAŞAYAN TOPLUM… O arsaları açarken, inşaat izinlerini verirken, İngilizin kadastro haritaları önünüzde açık olacaktı. Dere yataklarına ve taşma havzalarına yapı izni vermeyecektiniz. Şimdi sen derenin evine girdin, e nerden akacak su, o da senin evine girdi. Mağdur olanlara ve zarar görenlere geçmiş olsun. Durumu bilip de yapanlara da… Sebep olanlara da yuh! Her yer inşaat. E nere gidecek bu su? Bulduğu yerden akacak. Akamadığı yerde göllenecek. Yağmurun nasıl yağdığını unuttuyduk. Ciğerimiz yandı kuraklıktan. Şimdi bereket yağar yukardan, aşağıya inince olur felaket. Medeniyeti yanlış biliyoruz.

(Mustafa Gürsel)