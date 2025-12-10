Emekli öğretmen, Biyologlar Derneği Eski Başkanı Niyazi Türkseven’in paylaşımı:

Akşamdan beri Gönyeli Yenikent'te sağanak yağmur yağar. Malumunuz küresel iklim değişikliği nedeniyle aylardır yağmayan yağmur bir günde yağdı.

30 yıldır kaldığım bölgede, yapılan yanlışlara tanık olduk, şikayet ettik ama derdimizi anlatamadık.

Ne ark ne de kanal bırakıldı her yer arsaya dönüştürüldü. Mesela fotoğrafta görülen yer suyun dereyle buluştuğu kanalın olduğu yerdi. İki evle önü baraj gibi kapatıldı. Nasıl mı oldu derseniz şehir planlama onayladı belediye de ben napayım diyerekten inşaat izni verdi. Geçmiş olsun Gönyeli geçmiş olsun Kıbrıs”