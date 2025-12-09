Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, 2025 yılının sonuna doğru ilerlediğimiz bugünlerde birçok belediyenin yeni yıl için her tarafı yeni yıl süsleriyle aydınlatma çalışması içine girdiklerini belirterek, bu çalışmalar yerine halk için çalışma yapılmasını önerdiler.

2026 yılı için yeni yıl süsleriyle aydınlatma çalışmaları yapan başta belediyeler olmak üzere diğer kurumlar ve özellerin bu işi bu yıl iptal ederek sokaklara ve yollara yatırım yapılması çağrısı yapan vatandaşlarımız, “Bu şekilde hem sokaklara hem de yollara yatırım yapılsın ki bir ay değil her ay ışıl ışıl olalım” dediler.

Yolların çok kötü durumda olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, ayrıca aydınlatmaların da yeterli olmadığını ve bu nedenle ülkemizde kötü kazalar ve ölümler olduğunun altını çizdiler.