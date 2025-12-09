Sn. Tufan Erhürman, Perşembe günü yapılacak olan üçlü görüşme öncesinde temsilcileriniz de çarşamba günü toplantı yapacakmış. Anlaşılan bayan Holguin bu sefer işe gayet ciddi yaklaşıyor…

Sn. Özdemir Berova, güçlü kamu maliyesi, güçlü ekonomi, güçlü toplum ve bunun için gerekli tüm adımları da atmaya kararlı olduğunuzu bildirdiniz ancak 2025 yılını 26 milyar TL açık ile kapatıyoruz. Bu ne perhiz bu ne turşu derler buna…

Sn. Hüseyin Çavuş, geçtiğimiz hafta başlayan yağmurlar çiftçilerin biraz olsun umudunu artırmış. Bu arada çiftçiler kuraklık ödemlerinin ikinci taksitini herhalde yıl sonuna doğru yapacaksınız diye düşünüyor…

Sn. Sıla Usar İncirli, ülkenin adil ve liyakatli yönetimden uzaklaştığını belirterek erken seçimin kaçınılmaz olduğunu söylediniz. Ancak yapılacak seçim sonucunda iktidara gelmeniz durumunda işinizin kolay olmayacağını herhalde biliyorsunuz…

Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak kış ayları için yaptığınız hazırlıkların meyvesini bugünlerde yağacak etkili sağanak yağmurlar sonrasında göreceksiniz. Zira hazırlıksız olan bölgelerde zarar büyük…

Sn. Ali Karavezirler, büyük geçmiş olsun. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen CTP Olağanüstü Kurultayında omuzunuzu incitmişsiniz ve 1 haftadır dinleniyormuşsunuz diye duyduk. Nazara geldiniz herhalde…