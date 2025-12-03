Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde büyük av sezonun yarısına gelindiğini belirterek, artık avcıların birçoğunun ava gitmekten vazgeçtiğini ve bu nedenle av köpeklerini doğada bırakarak eve döndüklerini iddia ettiler.

Birçok köyde başıboş dolaşan köpek sayısının oldukça fazlalaştığını duyduklarını belirten vatandaşlarımız, bazı köpeklerin yemek bulamadıkları için evlere girmeye başladıklarını ve rahatsızlık yarattıklarını dile getirdiler.

Köpeklerin açlıklarını gidermek için bazı ağıl ve mandıralarda bulunan kuzu ve dana gibi hayvanlara saldırdıklarını da ifade eden vatandaşlarımız bu nedenle de bazılarının öldürüldüğünü iddia ettiler.

Avcılara seslenen vatandaşlarımız, “Köpeklerinizi başıboş doğaya bırakmak yerine onları hayvan barınaklarına bıraksanız kötü mü olur? Bu kadar vicdansız olmayın” diyerek çağrı yaptılar.