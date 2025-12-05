Sn. Tufan Erhürman, bugün BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Holguin ile yapacağınız görüşme ile artık Kıbrıs konusunda ısınma turlarına başlamış olacaksınız. Umarız bugünkü görüşme 11 Aralık üçlü görüşmesi için iyi bir zemin hazırlar…

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, dün görevden aldığınız Müsteşar Tahir Serhat’ın görevden alınma nedeni kamuoyunda merak konusu oldu. Acaba rüşvet iddialarıyla bir alakası var mı?

Sn. Olgun Amcaoğlu, Fiyat İstikrar Fonu’nda yapılan düzenlemeyle akaryakıttan Maliye kasasına oldukça güzel bir gelir oluyormuş. Ancak bu düzenleme hep vatandaşın aleyhine olmamalı…

Sn. Erhan Arıklı, rüşvet ve yolsuzluk konusunda mali polisin yürüttüğü operasyonlar size de uzanacak diye bir söylenti var… Gardınızı olmanızda fayda var…

Sn. Serhat İncirli, kıymetli anneniz, eğitim camiasının sevilen öğretmenlerinden Hatice Teralı İncirli’nin vefatı nedeniyle size başsağlığı dileriz. Allah sabırlar versin…

Sn. Orçun Kamalı, Milli Olimpiyat Komitesi olarak hazırlamış olduğunuz 2030 yılı Stratejik Planı’nın sunumunu gerçekleştirerek çalışmalar başlamışsınız. Allah yolunuzu açık etsin. Umarız hedeflere en erken zamanda ulaşırsınız…