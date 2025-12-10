Sn. Ünal Üstel, geçmiş olsun. Anlaşılan son günlerde yaşanan olumsuzluklar sizi fazla sıkıntıya sokmuş ve fıtık patlamış. Tez zamanda ayaklanmanız dileğiyle…

Sn. Dursun Oğuz, İçişleri Bakanı olarak afet bölgelerinde gözler sizi aradı ama pek göremedi. Hayırdır siz de mi ameliyat oldunuz acaba?

Sn. Nazım Çavuşoğlu, geç de olsa okulların tatil edilmesi kararı yerinde bir karar oldu. Ancak bir bölgede olsa bu şekil felaketlerin yaşandığı yerlerde tatil etme kararı için çok düşünmeye gerek yok bizce…

Sn. Hüseyin Çavuş, Gönyeli bölgesindeki felaketin esas nedeni acaba Besparmak Dağları’nın güney yamaçlarında dikili ağaç kalmaması ve şantiyeler olabilir mi?

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli – Alayköy Belediyesi sınırları içinde yaşanan sel felaketi sırasında bir an olsun koltuğunuzda oturmamanız takdir gördü. İnşallah can kaybı olmadan bu felaket atlatılacaktır…

Sn. Soydan Sakallı, Hamitköy bölgesinde dün etkili yağmurlar olmamasına rağmen Hamitköy Göleti’nin Dikmen’den gelen derelerle dolması sizi oldukça mutlu etmiş. İnşallah taşmaz…