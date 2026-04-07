Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, herkesin yaşananlardan ders çıkararak makul noktaya gelmesi ve sağlıklı diyaloğu çatışmaya, kavgaya tercih etmesi çağrısında bulundu. Tatar, “Unutulmamalıdır ki bizim en büyük gücümüz birlik, beraberlik ve hoşgörülü oluşumuzdur” dedi.

Yazılı açıklama yapan Tatar, “Sizlerin takdiri ve oylarıyla milletvekili, bakanlık, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuş bir kardeşiniz olarak, son dönemde yaşanan olumsuz gelişmeleri üzülerek, dikkat ve hassasiyetle takip etmekteyim” ifadelerini kullandı.

“Demokratik bir ülkede anayasal ve yasal çerçevede eylem yapılması doğaldır” diyen Tatar, bununla birlikte halkla güvenlik güçlerini karşı karşıya getiren, toplumsal yaralar açabilecek olayların, demokratik işleyişe zarar veren bir noktaya ulaşmasından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Tatar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Polis, halkın güvenliğini sağlamakla görevli bir kurumdur. Görevini yerine getirirken hedef haline getirilmemelidir. Unutulmamalıdır ki bizim en büyük gücümüz birlik, beraberlik ve hoşgörülü oluşumuzdur.

Cumhuriyet Meclisi, halk iradesinin tecelli ettiği ve devlet egemenliğinin temel temsil makamıdır. Bu kuruma yönelik her müdahale, hem bugünlerimiz hem de yarınlarımız için kötü örnek oluşturur.

Öyle anlaşılıyor ki yaşanan gerilimin temelinde hükümet ile sendikalar arasındaki anlaşmazlıklar ve iletişim eksikliği bulunmaktadır, ancak neticede bedelini sağlık, eğitim, ulaşım, güvenlik hizmeti bekleyen tüm halkımız ödemektedir.”

“Bana göre herkes yaşananlardan ders çıkararak makul noktaya gelmeli, sadece kendi kesimini değil halkın bütününü ve çıkarlarını düşünmeli ve sağlıklı diyaloğu çatışmaya, kavgaya tercih etmelidir” diyen Tatar, bunun yapılması halinde ortak bir noktada buluşulacağına inandığını belirtti. Tatar, tüm kesimleri sağduyulu olmaya davet etti.