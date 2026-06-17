Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile Atina’da görüştü.

Yerapetritis, Holguin’i Dışişleri Bakanlığı’nda kabul etti.

Görüşmede Kıbrıs meselesi ele alındı.

Yunan Bakan, Guterres'in Kıbrıs meselesine sürdürülebilir ve adil çözüm bulma yönündeki çalışmaları desteklediklerini ifade ederek bu yönde iki yıldır elde edilen momentumun devam etmesi gerektiğine ilişkin inancını da dile getirdi.

Holguin’i, 15 Haziran'da Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve 8 Haziran'da Lefkoşa'da Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da kabul etmişti.