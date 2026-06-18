CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Haber Kıbrıs tv’de seçim tartışmalarını değerlendirdi. Solyalı, CTP’nin seçimlerin aynı gün ya da ayrı gün yapılmasından korkmadığını belirterek, asıl meselenin seçmen iradesinin sandığa sağlıklı yansıması olduğunu söyledi.

Yerel seçimlerde belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, muhtarlık ve azalık seçimlerinin bulunduğunu hatırlatan Solyalı, buna genel seçimin de eklenmesi halinde seçmenin çok sayıda pusula ve adayla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Solyalı, son genel seçimde 12 bin oyun yandığını, karma kullanılan oyların ise yaklaşık yüzde 60’ının geçersiz sayıldığını belirterek, “İki tane külliyatlı, binlerce adayın olduğu, karma oy sisteminin işi zorlaştırdığı bir günde iki seçimi aynı anda yapmak seçmenin iradesini sakatlamakla sonuçlanacak” dedi.

Sayım sürecinin de ciddi sorun yaratacağını kaydeden Solyalı, iki seçimin birlikte yapılması halinde sonuçların en az 48 saat beklenebileceğini, bunun güvenlik tartışmalarını artıracağını ve sandık görevlisi bulmakta da zorluk yaşanacağını söyledi.

Solyalı, “devlet aklı” gereği genel seçimin ekim ayında, yerel seçimin ise aralık ayında yapılması gerektiğini ifade etti. Yerel seçimin anayasal takvim gereği aralıkta yapılacağını, bunun 6 Aralık’a alınmasına ilişkin yasa önerisi bulunduğunu belirten Solyalı, 2027 bütçesinin ise yeni hükümet tarafından hazırlanması gerektiğini söyledi.