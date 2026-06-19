Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Beşparmak Dağları’ndaki bayraklara ilişkin tartışmalar ile Kıbrıs sorunu konusunda değerlendirmelerde bulunarak, KKTC’nin varlığının tartışılamayacağını savundu.

Yazılı açıklama yapan Gülbahar, Beşparmak Dağları’ndaki bayrakların Kıbrıs Türk halkının özgürlük, egemenlik ve varoluş mücadelesinin simgesi olduğunu belirtti.

Rum basınında yer alan ve bayrakların kaldırılmasını talep eden görüşleri eleştiren Gülbahar, bu talepleri desteklediğini öne sürdüğü bazı kişi ve çevreleri de eleştirdi.

Kıbrıs konusunda egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm politikasını desteklediklerini ifade eden Gülbahar, federasyon modelinin geçmişte sonuç vermediği yönünde görüş belirterek, “İki devletli çözüm; zaten mevcut olan iki ayrı egemen halkın ve iki ayrı devlet yapısının, karşılıklı tanınma temelinde uzlaşmasının adıdır.” dedi.

Gülbahar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kıbrıs’ta iki devletin yan yana yaşamasına ilişkin açıklamalarının da bu yaklaşımı desteklediğini belirterek, iki devletli çözüm politikasının içeriğinin uluslararası platformlarda ortaya konulduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının devletine, bayrağına ve egemenliğine sahip çıkacağını ifade eden Gülbahar, KKTC’nin varlığını veya bayraklarını hedef alan yaklaşımların toplum tarafından kabul görmeyeceğini kaydetti.