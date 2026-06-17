Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, kamuda görev yapan geçici çalışanların statü ve iş güvencesine ilişkin yasa önerisinin Genel Kurul’a sevk edilmesinin çalışma hayatı açısından önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Küçük konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Meclisi Alt Komitesi’nde oy çokluğu ile kabul edilen önerinin, kamuya güç vereceğini kaydetti.

Küçük, düzenlemenin, geleceği konusunda belirsizlik yaşayan çalışanların beklentilerine cevap verme iradesinin somut bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Yasa çalışmasında emeği geçen komite başkanı, üyeler, hukukçular, sendikalar ve kamu çalışanlarına teşekkür eden Küçük, “Toplumsal uzlaşı ile hazırlanan çalışmalar kalıcı ve güçlü sonuçlar üretir” dedi.