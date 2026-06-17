Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Birleşmiş Milletler’in (BM) süreçte yeniden bir hareketlilik içerisine girmesini CTP olarak olumlu bulduklarını, ancak gelişmeleri temkinli bir şekilde takip ettiklerini vurguladı.

İncirli, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın daveti üzerine gerçekleştirilen Siyasi Partiler Konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çözüm sürecinin geçmişte olduğu gibi uzun yıllar boyunca müzakere edilerek uzamasını doğru bulmadıklarını her fırsatta ilettiklerini belirten İncirli, bu kapsamda, Erhürman’ın ortaya koyduğu dört ayaklı çözüm metodolojisini CTP olarak desteklediklerini ifade etti.

Kıbrıs sorununda çözümsüzlüğün bedelini Kıbrıs Türk halkının ödediğini ifade eden İncirli, mevcut statükonun sürdürülebilir ve kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

İncirli, “Bu nedenle çözüm yönündeki irademizi sağlam tutmamız gerekiyor” diyerek, Birleşmiş Milletler’in çözüm için yürüttüğü çabaları desteklediklerini söyledi. Sürecin devam etmesi ve ilerleyebilmesi adına üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Bugüne kadar taraflar arasında sağlanan yakınlaşmaların teyit edilerek ilerlenmesi gerektiğini ifade eden İncirli, Kıbrıs Türk halkı açısından siyasi eşitliğin vazgeçilmez bir unsur olduğunun altını çizdi.