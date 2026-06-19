KKTC Galatasaray Taraftar Derneği heyeti, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nu ziyaret etti.

Talat Karapelit başkanlığındaki heyet, dernek çalışmaları hakkında Bakan Ataoğlu’na bilgi vererek, 3 Temmuz’da Galatasaray’ın 26’ncı şampiyonluğu onuruna düzenlenecek Şampiyonluk Balosu’na davette bulundu. Heyette yer alan yönetim kurulu üyesi Mehmet Teoman Sadıkoğlu, Taha Can Gürlek ve Dernek sekreteri Özge Kaya da ziyaret sırasında hazır bulundu.

Bakan Ataoğlu, Galatasaray’ın KKTC’de geniş bir taraftar kitlesine sahip olduğunu belirterek, sarı-kırmızılı camiaya gelecek yıllarda da başarılar diledi.