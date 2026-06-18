UBP-DP-YDP Hükümeti'nin küçük ortakları DP ve YDP Kıbrıs'ın kuzeyinde yapılacak olan genel seçimin 2026 yılının Ekim ayında yapılması konusunda mutabık kaldı.

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Sandık bir an önce halkın önüne gelsin, 2027 bütçesini yeni Meclis ve yeni hükümet yapsın” ifadelerini kullandı.

Hükümetin büyük ortağı UBP'nin Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel geçtiğimiz gün Meclis'te CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli'ye 6 ay sonrası için iki seçimin aynı gün olması konusunda sözde "hodri meydan" çekmiş, sonrasında CTP Genel Başkanı İncirli'nin 60 gün sonrası teklifini reddetmişti.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise katıldığı televizyon programında “3-5 tane UBP’li vekil istedi diye 2 seçimin birlikte olmasına onay vermeyiz” yorumunu yapmıştı.

Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kanal T ekranlarında yaptığı açıklamalarda seçim tarihi konusunda hükümet ortakları arasında farklı görüşler bulunduğunu belirtti. Arıklı, UBP'nin yerel seçimlerle genel seçimin birlikte yapılmasını istediğini, YDP'nin ise genel seçimin ekim ayında gerçekleştirilmesinden yana olduğunu söyledi. Demokrat Parti'nin de ekim ayı konusunda kendileriyle aynı görüşte olduğunu ifade eden Arıklı, UBP'nin iki seçimin aralık ayında birlikte yapılması yönündeki ısrarını sürdürmesi halinde YDP'nin dört maddelik şartı bulunduğunu kaydetti.

"Sandık bir an evvel halkın önüne gelsin ve 2027 bütçesini yeni Meclis ile yeni hükümet yapsın" diyen Arıklı, iki seçimin aynı gün yapılmasının Yüksek Seçim Kurulu açısından ciddi zorluklar yaratacağını savundu. "İki seçimin bir arada yapılması, YSK'yı kâbusa sürükleyecek bir senaryodur" ifadelerini kullanan Arıklı, seçim sisteminde bazı değişikliklerin de gündeme alınması gerektiğini belirtti.

YDP'nin önerileri arasında karma oy sisteminin kaldırılmasının yer aldığını ifade eden Arıklı, bunun mümkün olmaması halinde oy kullanma sürecinin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi. Seçim bölgelerinin de altıdan üçe düşürülmesini önerdiklerini belirten Arıklı, Lefke, Güzelyurt ve İskele'de milletvekillerinin büyük ölçüde UBP ile CTP arasında paylaşıldığını savundu. Arıklı, her partinin her bölgeden milletvekili çıkarabilmesi için eski sisteme dönülmesi gerektiğini kaydetti. Siyasi partilerin ittifak yapabilmesinin önünün açılması gerektiğini de dile getiren Arıklı, bunun hem temsilde adalet hem de yönetimde istikrar sağlayacağını ifade etti. İttifak sistemiyle seçim barajının yüzde 7 veya 8'e çıkarılabileceğini, hatta yüzde 10'un da tartışılabileceğini söyledi.

Karma oy sistemini eleştiren Arıklı, mevcut milletvekillerinin önemli bir bölümünün karma oyla seçildiğini belirterek, "UBP ve CTP'den karmanın kaldırılmasını beklemek ham hayaldir" dedi.

Yerel seçimlere de değinen Arıklı, YDP'nin Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne dışındaki 15 bölgede kendi adaylarıyla yarışacağını açıkladı.

Bu üç büyük bölgede bağımsız adayların ortaya çıkması halinde üç koalisyon ortağının ortak destek verebileceğini belirten Arıklı, milletvekilliği adaylığı için ise şu anda 70-75 civarında kişinin adaylık niyetini açıkladığını, seçim tarihinin netleşmesiyle bu sayının 100'e ulaşabileceğini ifade etti.