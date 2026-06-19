​Gönyeli Darts Birliği tarafından organize edilen Güven Sigorta Ferdi Darts Ligi’nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta iki fikstür ayağının birden oynandığı ligde, 2. buluşma haftasıyla birlikte 3. ve 4. Hafta karşılaşmaları geride kaldı.

​Gönyeli Darts Birliği Lokali’nde gerçekleştirilen müsabakalarda, 1. hafta erteleme maçının yanı sıra peş peşe oynanan 3. ve 4. ayak karşılaşmaları board başında kelimenin tam anlamıyla bir dart şölenine sahne oldu. Kıran kırana geçen maçların yanında, sporcuların dart branşına yakışır şekilde sergilediği yüksek saygı, dostluk ve centilmenlik adımları turnuvanın kalitesini bir kez daha ortaya koydu.

​ALİ YEŞİLADA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Oynanan zorlu maçların ardından liderlik yarışı ve puan tablosu da şekillenmeye başladı. Ligde oynadığı 4 maçın tamamını firesiz kazanarak 12 puan ve +18 averaj elde eden Ali Yeşilada, liderlik koltuğundaki yerini güçlü bir şekilde korumayı başardı. Zirve takibini sürdüren Mustafa Behlül 10 puan ve +18 averajla ikinci sırada yer alırken, yine 10 puana sahip Mehmet Sümer +12 averajla üçüncü sıradan takibini sürdürüyor. 4'er maç sonunda 9 puana ulaşan Faik Kozansoy, Kemal Hüdasoy, Cemal Tayyarecioğlu, Elmas Çocuk, Kadri Keleşzade ve Latif Emiroğulları ise üst sıralardaki amansız yarışı iyice alevlendirdi.

​Gönyeli Darts Birliği yönetiminden yapılan açıklamada, board başında ter döken, ligin hem rekabet kalitesine hem de sporcu ahlakına karakteriyle değer katan tüm sporcular tebrik edilerek, önümüzdeki haftalarda oynanacak karşılaşmalar için başarı dilekleri iletildi.