Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Haspolat’ta bölge halkıyla bir araya geldi. Halk buluşmasında CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, halkın sorun ve beklentilerini dinleyerek CTP’nin çözüm önerilerini paylaştı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bölge halkına hitaben yaptığı konuşmada, ülkede giderek derinleşen ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekti, mevcut anlayışın emekçileri, çalışanları ve dar gelirli kesimleri görmezden geldiğini söyledi.

İncirli, CTP’nin göz boyayan vaatler değil, halkın gerçek ihtiyaçlarına çözüm üreten bir anlayışla hareket ettiğini söyledi.

İncirli, “CTP halkın gerçek ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edecek. Somut ve sürdürülebilir politikaları hayata geçireceğiz ve bu ülkeyi adım adım ayağa kaldıracağız.” şeklinde konuştu.

Konuşmasında özellikle kadınların ve çalışan ailelerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken İncirli, ülkede kreş ve etüt hizmetlerindeki eksikliğin önemli bir sosyal sorun haline geldiğini belirtti.

Çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir alan bulmakta zorlanan ailelerin ve çalışma hayatına katılımda çeşitli engellerle karşılaşan kadınların yaşadığı sıkıntılara işaret eden İncirli, “Size sözümüz şudur. CTP iktidarında kreş seferberliği oluşturacağız. Bizim size sözümüz kreş seferberliği oluşturmaktır.” dedi.

Ülkedeki ekonomik sıkıntıların ve yolsuzlukların doğrudan halkın yaşam kalitesini etkilediğini belirten İncirli, kamu kaynaklarının doğru kullanılmamasının bedelini yurttaşların ödediğini ifade etti.

“Her yolsuzluk bir okulun, bir ilacın, bir hizmetin eksik kalması demektir.” diyen İncirli, CTP’nin şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla göreve hazır olduğunu kaydetti. Yaklaşan seçimlere de işaret eden İncirli, toplumun değişim iradesinin her geçen gün büyüdüğünü belirtti. İncirli, "Halkın hakkını yeniden halka teslim edeceğiz.” dedi.